Black Gold Mask Hakkında

Black Gold Mask Ürünü Nedir?

Cilt sağlığı ve cilt bakımı günümüz hanımları için oldukça önemlidir. Eski dönemlerde bu konu pek sorun teşkil etmezdi, bunun nedeni ise doğal dengenin henüz bozulmamış olmasıydı. Ancak bulunduğumuz dönemde doğal dengenin bozulmuş olması nedeniyle ciddi anlamda cilt problemleri ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle mutlaka cilt bakımına önem vermek ve bu doğrultuda hareket etmek gerekli oldu. Bu konuda hanımların en büyük yardımcısı black gold mask adlı cilt bakım ürünüdür.

Söz konusu ürün 2016 yılının en çok kullanılan cilt bakım ürünlerinden biri olmuştur. Bu nedenle hayli sevilen ve beğenilen bir üründür. İşlevi ve hanımlara sağlamış olduğu faydalar sayesinde birçok kitle tarafından beğenilerek kullanılan bir üründür. Bu ürün içeriğinde ise aqua, tocopherol oil, dimetcihone, copolyol, glycerin, alcohol denat, parfum gibi cilt bakımında sıklıkla kullanılan maddeler içermektedir. Bu nedenle cilt bakımı konusunda en çok tercih edilen ürünlerden biri olarak bilinmektedir. Söz konusu ürünü birçok sağlık uzmanı da tavsiye etmektedir.

Black Gold Mask Ürünü Fiyatları

Hanımların en çok kullandığı ürünlerden biri olması nedeniyle söz konusu ürün oldukça sevilmekte ve bilinmektedir. Bu nedenle de hanımlarda söz konusu ürünün fiyatının yüksek olacağına dair bir algı oluşmuştur.

Öte yandan bu ürünün işlevinin oldukça iyi olması ve sonuçlarının olumlu olması nedeniyle de söz konusu fiyat algısı ciddi derece de büyük bir boyuta taşınmıştır. Ancak söz konusu ürünün kutu satış fiyatı 49 lira gibi son derece cüzi bir ücrettir. Buna ek olarak da 8 lira gibi bir kargo ücreti ile toplamda 57 lira gibi bir maliyetle hanımların eline ulaşmaktadır. Öte yandan söz konusu ürünün 2 kutusunun fiyatı 79 liradır ve yine 8 lira gibi bir kargo ücreti içermektedir. 3 kutu black gold mask adlı ürünün fiyatı da 119 TL’dir ve herhangi bir kargo ücreti içermemektedir.

Black Gold Mask Ürünü Nasıl Kullanılır?

Cilt bakımı konusunda hanımlara birçok avantaj ve kolaylık sağlayan söz konusu ürünün kullanımı da oldukça kolaydır. Siyah altın maske belirli ölçüde parmak veya fırça gibi bir araçla yüze sürülmektedir. Yüzü sürülürken kullanım miktarında aşırıya kaçılmaması gerekmektedir. Maskenin yüzde ince bir tabaka olarak durması yeterli olacaktır. 15 ila 20 dakika arasında bekletildikten sonra söz konusu maske temizlenebilir ve artık yüzünüz daha sağlıklı görünecektir. Black gold mask kullanımı hakkında detaylı bilgi için http://black-goldmask.com/kullanimi sayfasından bilgi alınız.

Black Gold Mask Sipariş ve Teslimat Süreci

Siyah altın maske, herhangi bir kozmetik mağazasında henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle orijinal sitesinden veya diğer birçok internet sitesinden sipariş edilebilmektedir. Sipariş edilen sitenin güvenilir ve bilindik bir site olması tavsiye edilmektedir. Satın alma işlemi gerçekleştikten sonra söz konusu ürünün teslimat süresi 72 saattir.