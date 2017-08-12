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Bitkisel Varis Tedavisi

Daha çok kilolu kişilerde görülen varis, kısaca toplardamar genişlemesi olarak tanımlanabilir..

Bitkisel Varis Tedavisi

Daha çok kilolu kişilerde görülen varis, kısaca toplardamar genişlemesi olarak tanımlanabilir..

12 Ağustos 2017 Cumartesi 07:00
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Bitkisel Varis Tedavisi

Bulunduğu bölgede estetik problemler yaratmasının yanında zamanla şişme, karıncalanma ve ağrı görülür. Genellikle alt bacakta oluşan varis kan akışını bozduğu için, bölgede ısı kaybı mevcuttur. Fark edildiği anda erken önlem almak gerekir. Çünkü varis zamanla genişler hatta şişme ve iltihaplanma görülebilir. Varis tedavisi için, hapların yanında varis çorabı kullanılmaktadır. Fakat kısa süreli ve daha garantili varis tedavisi için, VaricoFix jel kullanmak gerekir. Deri yüzeyine uygulanan ve kısa süre içinde damardaki geçirgenliği artıran jel, aynı zamanda bacakta oluşan kaşıntı ve karıncalanmaları önler.

Sağlıklı yaşam için beslenme tarzına dikkat etmek gerekir. Sindirimi kolay olan lifli gıdalara yani zeytinyağında pişmiş sebzelere ağırlık vermek gerekir. Yağlı tuzlu ve unlu gıdalar ile beslenen kişilerde zamanla damar genişlemesi yani varis görülür. Ülkemizde sevilerek tüketilen hamur işleri, varis oluşumunu hızlandırmaktadır. Yine tansiyon hastalarında varis oluşumu fazladır. Varis görüntüsü ilk başladığı anda tedbir almak damardaki şişme ve iltihaplanmayı önleyecek, ağrı oluşumunu yok edecektir. VaricoFix jel, kolayca kullanılabilen ve düzenli kullanıldığında varis şikâyetlerini sonlandıran bitkisel ilaçlar arasında yer alır. Ameliyata ve zorlu tedavilere gerek kalmadan, evde varis tedavisi için uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Varis oluşumunun bir başka sebebi ise uzun süre ayakta kalmak ve ağır iş yapmaktır. Zorlanmaya bağlı olarak oluşan varis, gece uykusunda kramplara, bacakta uyuşma ve karıncalanmaya neden olur. İlk başladığında hafif olan bu şikâyetler, zamanla çoğalarak artar. Bacakta şişme ve iltihaplanma yapar. Ağır iş yapmaya bağlı oluşan variste, şikâyetleri azaltmak için;

  • Gece ayakların altına yastık koymak ve kan akışını hızlandırmak
  • Gündüz belli aralıklarla oturarak dinlenmek
  • Varis oluşan bölgeye alkollü bez koymak
  • Yüzme veya yürüyüş gibi spor faaliyetlerine yönelmek
  • Dar pantolon giyinmekten ve sıcak suyla banyo yapmaktan kaçınmak gerekir.

Ağır iş yapmaya bağlı variste yukarıdaki önlemler alınsa dahi kesin çözüm için, bitkisel varis jeli olan VaricoFix jel kullanmak önemlidir. İçeriğinde Çin tıbbında kullanılan bitki çeşitleri mevcuttur. Kan akışını düzenleyen, kötü kolesterolü önleyen, damarlara esneklik kazandıran bu bitkiler, düzenli uygulandığında varis görüntüsünü ve ağrıları yok eder. Ayrıca piyasada satılan varis kremlerinden çok farklı ve özeldir. https://urundenemeler.com/ adresinden kolayca sipariş verilebilen jel, ayrıca varis görüntüsü nedeni ile kadınlarda oluşan estetik kaygıları da yok eder. Günde iki defa varis oluşan bölgeye sürmek yeterlidir.

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Anahtar Kelimeler:
VaricoFix
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