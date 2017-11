BitCoin Milyonerlerinde Bir Türk

Dijital para birimi olarak ekonomide kısa bir süre içerisinde kabul gören ve adeta 21. yüzyıl para anlayışını değiştiren Bitcoin, ticarete yeni bir soluk kazandırmış durumda ve günden güne bu sistem sayesinde büyük kazançlar elde etmeyi başaran insanların sayısı artmaktadır. Cihan Tuna Arslan da, Bitcoin ile zengin olan kişilerden birisi. Genç iş adamının bu büyük başarısı ülkemizde de büyük yankı uyandırdı. Henüz 28 yaşında milyoner olması sonrasında hayatı tamamen değişen Türk gencinin bu süreçte neler yaptığı, mevcut hedefleri ve bu sektördeki başarısının etkileri herkes tarafından merak dikkatle takip edilmektedir. Sıradan bir yaşam sürmek yerine, gerçekten çok çalışmayı gerektiren ancak kendisini hayallerine kavuşturan yaşam hikayesini çok farklı yöntem ve mecralar aracılığıyla meraklıları için paylaşmaktadır.

Ezber Bozan Bir Yaşamın Dikkat Çeken Öyküsü

Cihan Tuna Arslan, 1988 İstanbul doğumlu bir Türk genci. 2010 yılında adım attığı Network marketing dünyası, ona hayallerini çok kısa bir süre içerisinde verdi. Bu nedenle de birçok genç tarafından kısa sürede en merak edilen biri haline geldi. 28 yaşında BitCoin ile tanışıp milyoner olduktan sonra emekli olduğunu açıklayan ve hayallerini gerçekleştirmeye odaklanan Arslan, Bitcoin milyoneri olmanın yanında kendisine farklı ünvanlar katarak yazar, gezgin ve eğitimci olarak anılmaktadır. İlk kitabını, Savaşmadan Ölmek Yok ismiyle 2016 yılında çıkardı. Dünyanın en başarılı Network marketing liderlerinin bulunduğu BusinessForHome.Org listesinde ilk 2500'e girmeyi başarmış durumda. 44 ülke gezerek birçok yerde seminer ve eğitimler gerçekleştirdi. Hedefi ise; gezdiği ülke sayısını 100'e ulaştırmak ve bu alanda daha fazla eğitimler vermek.

İnsanların hayallerinden vazgeçmemesi, yeni bir sektöre başlarken cesur olmasını, çok çalışmasını ve sabırlı olmasını her eğitiminde dile getiren Arslan, kriptopara uzmanlığına dair her deneyimini paylaşıyor. Elbette bu alanda gelişmeye ve paylaşmaya devam edeceğini her fırsatta duyurmaktadır. Cihan Tuna Arslan, şu anda 983 Bitcoin ile Türkiye'nin en zengin kriptopara uzmanlarından birisidir. Kendisine ait bir web sitesi olan genç iş adamının çalışmalarına dair yayınlamış olduğu pek çok makale de bulunmaktadır. Kişisel gelişim bünyesinde sunduğu tüm çalışmalar, tamamiyle bilgi ve deneyimlere dayanmaktadır.

Network Marketingle Tanışmak İsteyenler İçin Eşsiz Bir Rehber

Tıpkı Cihan Tuna Arslan gibi bu sektörde ilerlemek isteyenler, onun deneyim ve bilgilerini takip ederek başlayabilirler. Milyoner olma yolunda neler yapılması ve neler yapılmaması gerektiği konusunda tüm detayları aktardığı çalışmaları araştırılmaya değerdir. Network marketing alanına dair bilinmesi gerekenler hem eğitimlerinde hem de yayınlarında yer almaktadır. Bitcoin ile yeni tanışan, 21. yüzyıl ekonomisine yetişerek kendisini mevcut sistemin köleliğinden kurtarmak isteyen her birey için bu çalışmalar büyük fayda sağlayacaktır. Kendisine bu süreçte inanmayanlar ya da çekimser yaklaşanlar olsa da, o vazgeçmeyerek hedeflerinin üzerine gitmiş ve bugünkü başarısını da bu şekilde elde etmiştir. Sonucunda küçük yatırımlar, büyük kazançlara ve unutulmayacak bir milyoner olma hikayesine dönüşmüştür.