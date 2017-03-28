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Bir Yarış Klasiği Live For Speed

Son zamanların dikkat çeken oyunu, Live For Speed..

Bir Yarış Klasiği Live For Speed

Son zamanların dikkat çeken oyunu, Live For Speed..

28 Mart 2017 Salı 14:26
9 Okunma
Bir Yarış Klasiği Live For Speed

Yarış oyunu tutkunlarının beğenerek oynadığı Live For Speed, gerçekten harika bir yarış motoruna sahip. Yarış oyunları arasında en akıcı performansı sunan yarış oyunlarından biri olan Live For Speed birbirinden güzel yamaları, modlarıyla ve oyun kalitesiyle sevenlerine eğlenceli anlar yaşatıyor. Oynanışı kolay ve zevkli olan Live For Speed ile oldukça güzel saatler geçireceksiniz. Oyun içi lfs yamaları ile de oyuna adeta bağımlı olacaksınız.

Live For Speed Nasıl Oynanır

Live For Speed oynanış açısından oldukça kullanışlı bir oyundur. Oyunda arabayı manuel ya da otomatik olarak kullanabiliyorsunuz. Eğer oyunun kendi kombinasyonlarını beğenmezseniz tuşların yerini de dilediğinizce değiştirebiliyor, oyun kalitenize kalite katabiliyorsunuz. Oyunun otomatik ayarları ise şu şekilde işliyor. Farenin sol tuşu ile gaz, sağ tuşu ile ise fren sistemini çalıştırabilirsiniz. S tuşu ile vitesi arttırabilir, x ile vites düşürüp, el frenini Q tuşu ile çekebilirsiniz. Eğer korna çalmak istiyorsanız da B ye basabilirsiniz. G ile selektör yakabilirsiniz. 3 tuşu ile ise farları açıp kapatabilirsiniz.

Live For Speed Yamaları

Oyunda lfs araba yamaları oyun kalitenizi ikiye katlayacak. Birbirinden çeşitli araba yamaları sizi adeta bir pistte hissettirecek. Ferrari’den tutunda tofaş arabasına hatta kartala kadar birçok arabayı oyuna yükleyebilirsiniz. Yamalarla birlikte eşsiz bir yapay zekaya sahip bu oyunda saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Kaynak: https://www.birdakka.net/

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Anahtar Kelimeler:
Lfs YamalarıLfs Araba Yamaları
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