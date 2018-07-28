Bim 3 Ağustos Aktüel Gelecek Ürünler Listesi

3 Ağustos 2018 BİM aktüel kataloğu yayında! Her hafta düzenli olarak aktüel ürün kataloğu yayınlayarak müşterilerine uygun fiyata yüksek kaliteli ürünler sunan BİM’in bu haftaki kataloğuna bakacak olursak, fiyatların çok yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bisikletden vantilatöre, oyun evinden klozet kapağına kadar her ihtiyaç için ayrı bir ürün mevcut. Gelin bakalım…

Dijitsu Plus Vantilatör

Sıcak yaz günlerinde sizi serinletecek olan Dijitsu Plus markalı vantilatör, 2 yıl garantili. Aynı zamanda Dijitsu’nun Plus ürünü olduğu için +1 yıl daha garanti veriliyor. Toplamda 3 yıl garanti kapsamında oluyor. 3 farklı hız seçeneğinin bulunduğu söz konusu vantilatörün en etkileyici özelliklerinden biri ise çalışırken ses yapmaması. Bu sayede dikkat dağınıklığına veya baş ağrısına sebebiyet vermeyecektir.

Düşük elektrik tüketimiyle çalışan cihaz faturalar üzerinde küçük rakamlar görmenize olanak tanıyor. Aynı zamanda üründe zaman ayarı özelliği bulunuyor. Bu zaman ayarı sayesinde vantilatörü unutma derdiniz olmuyor. 120 dakikaya kadar ayarlanabilen zaman ayarını ne kadar süreye ayarlarsanız o süre sonunda otomatik olarak vantilatör kapanacaktır.

60 Watt’lık gücü ve 40 cm çapıyla güçlü bir şekilde dönen ve sizi serinleten ürün aydınlatma lambasına da sahip. Fiyatı ise 65.00 TL olarak ön plana çıkıyor.

6 Parça Çelik Tencere Seti

Bayanlar dikkat! 6 Parça çelik tencere seti BİM’de çok uygun fiyata satılıyor. Aynı zamanda uygun fiyatın yanı sıra kredi kartına 6 taksit imkanı da bulunuyor. 14 – 16 – 18 cm boyutlarındaki tencereler 304 kalite paslanmaz çelikten üretildi. Bu sayede paslanma, solma gibi durumlar meydana gelmeyecektir. Buhar tahliyeli cam kapağı ile de yemek yaparken rahat olacak, taşacak mı derdiniz olmayacaktır. Fiyatı 79.00 TL olan bu ürün Bonus, Maximum ve World kartlara 6 taksit yapılabiliyor.

Cam Termos

3 Ağustos 2018 tarihli BİM aktüelinde yer alan Cam Termos 1 litrelik hacme sahip. İç kısmı tamamen cam malzemeden üretilen bu ürün piknikte veya dışarıya içecek taşımanız gereken her alanda size yardımcı olacaktır. 17.50 TL fiyat karşılığında satılıyor.

A101 2 Ağustos 2018 aktüel kataloğunda da birbirinden kaliteli ürünler uygun fiyatlarla alıcısının karşısına çıkıyor. Her hafta düzenli yayınlanan A101 aktüel inde bu hafta çok yüksek özellikli ve ucuz fiyatlı bir cep telefonu, derin dondurucu gibi ürünler bulunuyor. Fiyatlar ise birbirinden ucuz.