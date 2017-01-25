800 metrekare alanda İstanbul Avrupa Yakasında eşine az rastlanan makine parkı ile Billur Halı Yıkama Fabrikası hizmete girmiştir. Fabrikamızda halı yıkamanın her evresi için ayrı alanlar kurulmuş ve hijyenik bir ortam oluşturulmuştur.

Halı yıkama sektörünün yaygınlaşmasının ardından hanımlar güvenilir halı yıkama firması arayışına başlamıştır. Halılarını kendi elleriyle yıkamış gibi hijyenik temiz, lekelerden arınmış olması hanımlar için çok önemlidir. Billur Halı Yıkama yılların verdiği halı yıkama tecrübesi ile yoluna devam eden güvenilen, tavsiye edilen halı yıkama firması olmuştur. Billur halı yıkamanın son sistem ekipmanları ile düzenli, kapsamlı temizlik ve hijyenik bir ortamda yaşadığınızdan emin olun. Biz halınızı yıkarken ömrünü uzatmaya yardımcı olur ve halılarınızın yıpranmaması için halının türüne göre özenle yıkarız.

Billur halı yıkama, halılarınızın üzerindeki toz zerrelerini, alerjenleri ortadan kaldırır. Mikropların, bakterilerin, hastalık yaymasını önler. Mevcut lekeleri çıkarır. Halıların çok basılan yerlerindeki aşınma izlerini azaltır. Halılara doğal ve temiz bir görünüm kazandırırken ömrünü uzatır.

Temizleme prosedürümüz sert kimyasallar veya deterjanlar kullanmadan halılara daha derin, daha uzun süre dayanabilen, daha sağlıklı bir temizlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Doğal temizleme özelliklerini kullanan Billur halı yıkama ile halılarınızın diplerinden tozları kaldırarak hem daha derin bir temizlik hem de artan halı ömrü elde edilir.

İstanbul da en büyük halı yıkama fabrikalarından biriyiz ve Billur halı yıkama adı her mahallede tanıdık geliyor. Bugün, İstanbul Avrupa yakasında en iyi halı temizleme hizmeti veren firma olarak gösterilmemiz ve başarımızı hevesle destekleyen birçok sağlam ilkeye dayandığını biliyoruz. Bunlardan bazıları şunlardır:

Tutarlı, kaliteli halı bakım ve yıkama hizmetleri,

Müşteri memnuniyeti,

Son teknoloji üstün ekipman,

Profesyonel yüksek eğitimli personel,

Duyarlı ve saygın halı yıkama servisimiz gibi.

(Aksaray Halı Yıkama, Alibeyköy Halı Yıkama, Altınşehir Halı Yıkama, Ataköy Halı Yıkama, Atışalanı Halı Yıkama, Avcılar Halı Yıkama, Bağcılar Halı Yıkama, Bahçelievler Halı Yıkama, Bahçeşehir Halı Yıkama , Bakırköy Halı Yıkama, Başakşehir Halı Yıkama , Bayrampaşa Halı Yıkama, Beşiktaş Halı Yıkama, Beşyüzevler Halı Yıkama, Beylikdüzü Halı Yıkama, Beyoğlu Halı Yıkama, Büyükçekmece Halı Yıkama, Çağlayan Halı Yıkama, Fatih-Çarşamba Halı Yıkama, Çeliktepe Halı Yıkama, Edirnekapı Halı Yıkama, Eminönü Halı Yıkama, Esenkent Halı Yıkama, Esenler Halı Yıkama, Esenyurt Halı Yıkama, Eyüp Halı Yıkama, Fatih Halı Yıkama, Ferahevler Halı Yıkama, Florya Halı Yıkama, Gazi Mahallesi Halı Yıkama, Gaziosmanpaşa Halı Yıkama, Göktürk Halı Yıkama, Gültepe Halı Yıkama, Güneşli Halı Yıkama, Güngören Halı Yıkama, Habibler Halı Yıkama, Hadımköy Halı Yıkama, Halkalı Halı Yıkama, Haznedar Halı Yıkama, İkitelli Halı Yıkama, Kağıthane Halı Yıkama, Kasımpaşa Halı Yıkama, Kayaşehir Halı Yıkama, Kıraç Halı Yıkama, Kocamustafapaşa Halı Yıkama, Küçükçekmece Halı Yıkama, Küçükköy Halı Yıkama, Laleli Halı Yıkama, Levent Halı Yıkama, Mecidiyeköy Halı Yıkama, Merter Halı Yıkama, Nurtepe Halı Yıkama, Okmeydanı Halı Yıkama, Örnektepe Halı Yıkama, Rami Halı Yıkama, Sanayi Mahallesi Halı Yıkama, Sarıyer Halı Yıkama, Şişli Halı Yıkama, Sultangazi Halı Yıkama, Taksim Halı Yıkama, Topkapı Halı Yıkama, Tozkoparan Halı Yıkama, Yenibosna Halı Yıkama, Yeşilköy Halı Yıkama, Yeşilpınar Halı Yıkama, Zeytinburnu Halı Yıkama ).

Avcılar, Bayrampaşa, Beylikdüzü halı yıkama sektöründe en çok müşteri potansiyelimizin olduğu bölgelerdir.

Profesyonel derin temizlik ile halı yıkama hizmetimize detaylı analize başlanır. Daha sonra temizlik uzmanlarımız, çıplak gözle görülebilecek veya görünmeyen kir ve toz parçalarını çıkarmak için yüksek etkili temizlik yöntemimizi kullanmaktadır.

Yıllardır hizmet veren halı yıkama firmamız , eviniz veya ofisinizdeki tüm ihtiyaçlarınıza yönelik tek elden profesyonel temizlik için hizmetinizdedir.

Endişelerinizi anlıyoruz, eviniz veya işyeriniz için halı yıkama hizmeti alıyor ve temizliğinin beklentilerinizi karşılayacak şekilde olmasını istiyorsunuz. Firmamız size hiç görmediğiniz bir halı temizleme hizmeti sunacaktır.

Halılarınızın temizliğini sağlamak için bizi seçerek, tüm beklentilerinizi karşılama amacımızla, mümkün olan en yüksek seviyede temizliği profesyonel olarak eğitilmiş ve güler yüzlü personelimizden almanız sizi mutlu edecektir.

Billur halı yıkama hizmetleri, evde veya işyerindeki temizlik gereksinimlerinize cevap vermektedir. En sevdiğiniz kanepeye bir şey mi döküldü?

Pahalı halılarında bir kaza veya üzeri leke mi oldu?

Bizi arayabilirsiniz, halı yıkama hizmeti veren firmamız Ayrıca; Kilim yıkama, koltuk yıkama, stor perde yıkama, yatak yıkama, yorgan yıkama, yastık yıkama, yerinde halı yıkama, battaniye yıkama hizmeti de vermektedir.

Firmamız kapıda kredi kartı ile ödeme imkanıda sunmaktadır. Ücretsiz servis aracımızla halılarınız kapınızdan alınır ve söz verdiğimiz gün kapınıza kadar bırakılır.

Gizli ücret uygulaması yoktur.

Halılarınızda toplanan kir, alerjen, toz akarları ve diğer mikroskobik kirleticilere elveda demek için:

0 212 648 1313 nolu müşteri hizmetleri hattımızdan bizi arayabilirsiniz.

Kopmayan bağlar ve sürekli müşteri anlayışımız ile bizimle tanıştığınızda artık başka halı yıkama firması aramayacaksınız.