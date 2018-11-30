Bilinç Sağlık Koleji Almanya Berlin’de Stajdaydı

Her yıl ülkemizde çok sayıda öğrenci AB projeleri kapsamında, farklı kültür ve yaşam tarzlarını tanıyarak deneyim elde etmektedir. Bu çerçevede Ankara Mamak’ta bulunan Bilinç Sağlık Koleji’nin öğrencileri mesleki beceri eğitimi ve kültürel bir gezi kapsamında 2018baharında Almanya’nın başkenti Berlin’de iki haftalarını Hasta / Yaşlı Bakımı Stajı yaparak geçirdiler. Öğrencilerimizin kazanımlarını saymakla bitiremeyeceğimiz Avrupa Birliği erasmus+ KA102 Mesleki Eğitim Öğrenici Hareketliliği KA102 hibe desteği ile gerçekleştirdiğimiz projemiz, Proje sahibi Nezaket HALİS, Proje Koordinatörü Hatice BARAK ve yurt dışı proje ortağımız Dosteli GmbH Müdürü Serpil Ergün Ulusal Ajans proje danışmanımız ve öğretmenlerimizin değerli katkı ve desteği ile gerçekleştirdik. Bilinç Sağlık Koleji’nin değerli öğretmen ve öğrencileri “AB Kalite Güvencesine Uygun Hasta ve Yaşlı Bakımı Stajı” projesini büyük bir başarıyla üstesinden geldiler.

2017 Yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında Bilinç Koleji Sağlık Lisesi olarak sunduğumuz, Avrupa Birliği Kalite Güvencesine Uygun Hasta/Yaşlı Bakımı Stajı adlı projemiz ulusal ajans tarafından, 1944 proje teklifi içinden, desteklenmeye değer 526 projeden biri olarak kabul edildi.

Proje ile öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz nitelikler;

Hasta/yaşlı bakımı konusunda AB standartlarında mesleki beceri ve yeterlilikleri artırmak,İşletmelerdeki çalışma hayatını öğrenmeleri, okuldan işe geçişleri kolaylaştırmak, Almanya'nın tarihi, kültürel değerleri ve sosyal yaşamı hakkında bilgi ve tecrübeleri artırmak, yabancı dil becerilerini geliştirmek ve Avrupa Birliği vatandaşlığı hakkında bilgi ve deneyimlerini artırmaktır.

Ayrıca; mezun olduklarında iş bulmalarını kolaylaştırmak, Bilinç Koleji Sağlık Lisesi öğrenci ve eğitim personelimizin motivasyonunu ve vizyonu geliştirmek,eğitim standartlarımızın yükselmesine katkı sağlamaktır. Proje ortağımız kurumlar arasında sürdürebilir ilişkileri geliştirilmesi ve elde edilen kazanımların yerel-bölgesel, ulusal-uluslararası düzeyde yaygınlaştırılmasını hedefleyerek katma değer oluşturmaktır.

25 Aralık 2017 tarihinde, ulusal ajansla sözleşme imzalayarak başlattığımız projemizi 3 dönem olarak planladık .

- Hazırlık dönemi; Öğrencilerimizin görünür, adil ve proje başvurumuzda belirttiğimiz kriterlere uygun olarak seçimi. Seçilen öğrencilerimizin, dil ve mesleki becerileri ve psiko-sosyal olarak hazırlanması. Pasaport ve öğrenme anlaşmalarının imzalanması ve yurtdışı çıkış hazırlıklarının tamamlanması…

- Hareketlilik dönemi; 22/Nisan-16haziran tarihleri arasında 4 öğretmen ve 20 öğrenci, dönüşümlü olarak Almanya Berlin’de staj hareketliliğinin gerçekleştirilmesi…

- Yaygınlaştırma dönemi; Projemizin görünür kılınarak deneyimlerimizin, toplumda en yakın çevremizden başlayarak, aratarak diğer insanlarla paylaşmak İstiyoruz.(Çarpan etkisi yaratması)

Almanya stajı sonrası elde edilen bilgi, beceri ve yetkinlikler:

20 Öğrencimizle 2018baharını Almanya Berlin’de geçirdik.2 ay boyunca dönüşümlü olarak hem staj yaptık.

Hasta ve yaşlı bakımı, temel bakım, tıbbi bakım, hastalıklardan korunma, hasta ve yaşlılara sosyal hizmet ve psiko sosyal yardım konularında deneyimlerini artırdılar.

Hasta/yaşlılara uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgi ve becerileri gelişti. Hasta/yaşlılara tedavi ve bakım yaparak mesleki açıdan pratik uygulama yapma imkanları oldu.

Hasta / yaşlı bakım evlerindeki uygulama alanları, bakım odaları, yatak yapımı, yaşam ortamlarının temizliği ve hijyeni sosyal ve kültürel ortam düzenleme konularında becerileri gelişti.

Yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kişiler ve davranışları hakkında bilgileri ve psiko-motor becerileri gelişti.

Hasta/yaşlı bakımı takip ve kontrol sistemi ve uygulamaları hakkında bilgi ve deneyimleri arttı.

Kurum kültürü, meslek etiği ve iş disiplini, işçi sağlığı ve güvenliği, ekip çalışması gibi konularda tutum ve davranışlarında olumlu artış gözlendi.

Staj yaptığımız bakımevi Kurum Müdürü ve ilgili yöneticiler öğrencilerimizin çalışmalarından çok memnun olduklarını, isterlerse okullarını bitirdiklerinde Almancayı öğrenmek koşulu ile birlikte çalışmak istediklerini ifade etti.

Hareketlilik sonunda Bilinç sağlık Kolejinin 20 öğrencisine katılımcı belgesi ve Europass hareketlilik belgesi verilmiştir.

Not: “ AB Kalite güvencesine Uygun Hasta/Yaşlı Bakımı Stajı” adlı projemizin finansmanını Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından sağlanmıştır.