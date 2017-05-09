Beylikdüzü Halı Yıkama Hizmetleri

Yıllardır halı yıkama sektöründe, sunmuş olduğumuz kaliteyle adından sıkça söz ettiren firmamız, profesyonel, titiz temizlik şirketleri arasında hızla büyümektedir. Hizmet standartlarımızla son derece üst seviyelere taşıyarak, temizlik sektöründe uzun yıllar boyunca ilk sırada olmayı hedef belirledik ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz.

Evlerimizin olmazsa olmazları ve sık sık kullanıma maruz kalan, halı, koltuk ve yorganlarınızın temizlik işlemleri oldukça önemli ve titiz bir işlemdir. Biz Beylikdüzü Halı Yıkama olarak halı yıkama işlemlerini tam otomatik makinalarda el değmeden bitkisel özlü şampuanlar kullanarak yıkama işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Beylikdüzü Halı Yıkama bütün müşterilerimizi fabrikamıza davet ediyoruz. Yıkama işlemlerini yakından görmek, kullandığımız ürünleri ve ortam hakkında fikir edinmek için en sizleri kısa zamanda fabrikamızı ziyarete bekliyoruz. Sunmuş olduğumuz bütün hizmetler Kumsal Halı yıkama Fabrikası garantisindedir.