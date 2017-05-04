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Beylikdüzü Halı Yıkama Hizmeti

Beylikdüzü Halı Yıkama siz beylikdüzü halkı için elinden gelenin fazlası yapmaktadır. Müşteri memnuniyetini ilkesinden hiç şaşmadan sizlere kaliteli ve titiz hizmet sunmaktadır.

Beylikdüzü Halı Yıkama Hizmeti

Beylikdüzü Halı Yıkama siz beylikdüzü halkı için elinden gelenin fazlası yapmaktadır. Müşteri memnuniyetini ilkesinden hiç şaşmadan sizlere kaliteli ve titiz hizmet sunmaktadır.

04 Mayıs 2017 Perşembe 15:38
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Beylikdüzü Halı Yıkama Hizmeti

Beylikdüzü Halı Yıkama sektöründe yüze yakın Halı yıkama şirketi olarak biz diğer yıkamacı şirketlerinden farklı kılan, müşterilerimizin daima memnuniyeti için çalışarak gücümüze güç katarak ilerlememiz olmuştur.

Halılar evimizin olmazsa olmazı evimizi gösteren kişisel zevkimize desenleri canlılığı renkleri ilk alındığı gün gibi kalmasını isteriz. Beylikdüzü Halı Yıkama olarak kullandığımız şampuan halılarınızın canlılığını parlaklığını koruyan anti bakteriyel ve hijyenik olup müşterilerimizin sağlığını da düşünerek faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Herkes halılarını ucuza yıkatmak ister günümüz hayat pahalılığında biz kaliteyi ucuza yıkıyoruz sloganları ile müşteriyi mağdur edip bize müşterimi yok prensibi ile çalışan merdiven altı yıkamacılara sakın kanmayın. Havuz sistemi ile ıslatıp fırçalayıp sıkma yapıp iki parfümle size getirdikleri halılarınızı başka halılardaki bakterilerin bulaşıp evinize girmesine müsade etmeyin. Biz Beylikdüzü Halı Yıkama olarak tam otomatik makinalarda uzman personel ile el değmeden tamamen bitkisel özlü şampuanlarla yıkayıp hijyenik bir şekilde ambalajlanıp ücretsiz servis ile sizlere kaliteli hizmeti sunmaktayız.

Beylikdüzü Halı Yıkama siz beylikdüzü halkı için elinden gelenin fazlası yapmaktadır. Müşteri memnuniyetini ilkesinden hiç şaşmadan sizlere kaliteli ve titiz hizmet sunmaktadır. Yenilikçi anlayışı eli sizlere fabrikasına ziyarette çağrıyor ve böylelikle bizimle ilgili aklınızdaki soru işaretini kaldıyor. Beylikdüzü Halı Yıkama'yı (0212) 854 09 00 ve (0553) 905 0 905 numalardan veya www.bugrahaliyikama.com u ziyaret ederek bizlere istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 04.05.2017 15:51
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