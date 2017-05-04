Beylikdüzü Halı Yıkama Hizmeti

Beylikdüzü Halı Yıkama sektöründe yüze yakın Halı yıkama şirketi olarak biz diğer yıkamacı şirketlerinden farklı kılan, müşterilerimizin daima memnuniyeti için çalışarak gücümüze güç katarak ilerlememiz olmuştur.

Halılar evimizin olmazsa olmazı evimizi gösteren kişisel zevkimize desenleri canlılığı renkleri ilk alındığı gün gibi kalmasını isteriz. Beylikdüzü Halı Yıkama olarak kullandığımız şampuan halılarınızın canlılığını parlaklığını koruyan anti bakteriyel ve hijyenik olup müşterilerimizin sağlığını da düşünerek faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Herkes halılarını ucuza yıkatmak ister günümüz hayat pahalılığında biz kaliteyi ucuza yıkıyoruz sloganları ile müşteriyi mağdur edip bize müşterimi yok prensibi ile çalışan merdiven altı yıkamacılara sakın kanmayın. Havuz sistemi ile ıslatıp fırçalayıp sıkma yapıp iki parfümle size getirdikleri halılarınızı başka halılardaki bakterilerin bulaşıp evinize girmesine müsade etmeyin. Biz Beylikdüzü Halı Yıkama olarak tam otomatik makinalarda uzman personel ile el değmeden tamamen bitkisel özlü şampuanlarla yıkayıp hijyenik bir şekilde ambalajlanıp ücretsiz servis ile sizlere kaliteli hizmeti sunmaktayız.