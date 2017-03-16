Halı yıkama oldukça güç ve zahmet gerektiren bir iştir. Beylikdüzü halı yıkama firması olarak sizler için en güzel ve kaliteli hizmetleri vermekteyiz. Halınız bizzat evinizden alınıp, yıkama işlemlerini gerçekleştirerek yine evinize teslim edilmektedir. Profesyonel ekibimiz sayesinde en zorlu lekeleri bile kullandığımız ilaçlar ve makineler sayesinde rahatlıkla çıkartmaktayız. Evde halı yıkamak, saatlerinizin harcanmasına, enerji kaybı ve yorgunluğa neden olmaktadır. Verin halınızı sizin yerinize yıkayalım! Verdiğimiz hizmet sayesinde vakit kaybınızı en aza indirerek, yorulmanızı ve enerji harcamanızı engellemekteyiz. Evde yıkanan halılar her ne kadar uğraşılmış olursa olsun yeterince iyi sonuçlar vermemektedir. Firmamızda kullandığımız makineler sayesinde halılarınızın en dibinde ki kirleri bile çıkartmaktayız. Kaliteli makineler kullanmamız sebebiyle her zaman etkili sonuçlar elde etmekteyiz. Halılarınızı yıkarken uyguladığımız teknikleri ve hizmetleri de sizlerle paylaşacağız.

Beylikdüzü Halı Temizleme Hizmetleri

Öncelikle halınızın cinsini belirleyerek, ona en uygun makineleri kullanmaktayız. Bütün halı çeşitleri için gerekli olan makineler firmamızda mevcuttur. Antika ve el dokuması olan halılarınız varsa ve onları yıkatmaktan korkuyorsanız bu korkunuzu gidereceğiz. Bu tip halılarda gerekirse el gücü kullanarak yıkama ve temizleme işlemlerini yapmaktayız. Halılarınızı bitkisel şampuanlar kullanarak yıkıyor ve istenmeyen sonuçların oluşmasını engelliyoruz.

Bilinmedik ve kalitesiz ürünleri kullanıp halınıza zarar gelme ihtimalini minimum seviyeye indirmekteyiz. Biz Beylikdüzü Halı Yıkama olarak halıların yıkanması sırasında gerekli gözlemleri yaparak herhangi bir sorun oluşması durumuna karşı her zaman tedbirli davranmaktayız. Yün, Çin, Isparta, İpek ve el dokuması gibi halılarınıza gereken hassasiyeti göstermekteyiz. Ayrıca çim, çikolata, kahve, çay gibi lekeleri halınızdan kesin olarak çıkartmaktayız. Halılarınızı uzun yıllar kullanmak ve onların yıpranmasını engellemek istiyorsanız düzenli olarak firmamızdan gereken hizmetleri alabilirsiniz. Firmamız üstün kalite hizmetlerinin yanı sıra sizlere uygun fiyatlarda sunmaktadır.

Ekonomik bütçenize en uygun fiyatları müşterilerimiz için vermekteyiz. Halı yıkama her ne kadar zahmetli bir işte olsa halılarınıza gereken değeri ve hassasiyeti vermekteyiz. Firmamıza gelerek detaylara kendiniz şahit olabilirisiniz. Sizlerde bizimle çalıştığınız sürece en iyi hizmeti alabilirsiniz. Sipariş alındıktan sonra en kısa sürede, halınızı alıyoruz ve en kısa sürede temiz bir şekilde sizlere teslim etmekteyiz.