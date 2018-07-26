Bunun nedeni imkânsızlıklardan kaynaklanmakla beraber araç değiştirme ve amaca uygun araç kullanma isteği de olabiliyor. Araç kiralarken kaç günlük, aylık olarak kiralanacağının firmaya bildirilmesi üzerine uygun seçenekler sunulur ve bununla birlikte aracın özelliklerinden, bakımlarından bahsedilir. Kısa süreli olarak yapılacak olan rent a car işlemlerinde bilinen firmalardan ve güvenilen hizmet veren şirketlerden hizmet almak gerekir. Çünkü firma kişisel bilgilerinizi almakla birlikte sizden kredi kartı bilgilerinizi de istemektedir. Bu nedenle dikkatli davranılması ve doğru tercih yapılması gerekir. Sorunsuz hizmet alabilmek için araç hakkında iyice bilgi alınmalıdır. Hangi yıla ait olduğu, kayışlarının değişip değişmediği, aksamında bir sıkıntı olup olmadığı çok önemlidir. Bunları bilmez ve sözleşmenizi ona göre yapmazsanız kullanım sırasında oluşan bir arızadan dolayı mağdur duruma düşebilirsiniz.

İstanbul araç kiralama beylikdüzü merkezli firmamızda bulunan araçların tamamı kendi filomuzdur.Dışarıdan araç temin edilmemektedir.Konsinye çalışan firmalarda olabilecek bazı sorunları sizlerle paylaşmak isteriz.

Dışarıdan araç temin eden firma aracın kasko durumunu bilemez,bakım takibi ,lastik takibi,mekanik problemlerini takip edemez.Rent a car 'lar arasında araç alışverişi gayet kolaydır fakat araç hakkında bilgi çok zordur.

Para kazanmak adına düşünülmeden verilen araçlar siz müşterilerimizin yolda sorunlarla karşılaşması demektir.Öncelikle aracın firmaya ait olup olmadığını ve bakımlarını mutlaka öğrenin. ARAÇ KİRALAMA BEYLİKDÜZÜ tüm bakımlarını yetkili servislerde yaptırmaktadır.

Araçların geneli 2017 ve 2018 model olup genel temizliği kusursuz ve kapalı otoparkta sizler için muhafaza edilmektedir.

Beylikdüzü araç kiralama , tatile çıkacaksınız, arabanız yok veya arabanız ile gitmek yerine uçağı tercih edip, bulunacağınız tatil yöresinde araç kiralamak istiyorsanız, yapmanız gereken şey öncelikle ailenizin sayı durumu ve aracı ne için kullanacağınız..

Genel de tatil için yapılan en mantıklı seçim (uzaktan tatil yöresine gidecek aileler için) bulundukları yöreden uçak ile ulaşımı tamamlayıp, tatil yöresinde araç kiralama seçeneğidir. Bebeği olan aileler veya saatler sürek kara yolculuklarını sevmeyen bireyler için en ideal ulaşım biçimidir.

Araç kiralama sorununu da ihtiyaçlarınıza göre araçlar seçerek tamamlamanız en mantıklı seçimdir.

Aileniz veya arkadaşlarıızla extreme, macera sporları yapacaksanız dağ araçları kiralamanız en mantıklı seçimdir.