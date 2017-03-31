Son yılların otomotiv sektörünün ayrılmaz bir parçası olan oto ekspertiz işlemleri ile yüzlerce kişi dolandırılmaktan kurtulmuştur. Beykoz oto ekspertiz ile merkezi ile artık riske girmeden beğendiğiniz 2.el aracı gönül rahatlığı ile alabilirsiniz. Oto ekspertiz makinelerimiz tam teknolojik ve firmamız tarafından üretilmekte olup garantili sonuçlar sunmaktadır. Kullanılmış araç satın almak fazladan harcanacak zaman ve para bütünüyken beykoz oto ekspertiz servisi güvenin adresi olmaya devam ediyor.

Beykoz Oto Ekspertiz Testleri

Beykoz ilçesi 45 mahalleden oluşan nüfus bakımından kabalık bir ilçedir. İstanbul’un her ilçesinde hizmet veren firmamız beykoz oto ekspertiz ile hizmetlerine devam etmektedir. Beykoz oto ekspertiz testleri araçlarda 100-120 noktada çeşitli testler ile arıza ve hasar durumlarını tespit etmektedir. Beykoz oto ekspertiz testleri motor performans, fren kontrolleri, süspansiyon, yanal kayma, elektronik aksam, kaporta ve boya testleri, araç alt kontrolleri sonuç ve raporlama gibi işlemlerin hepsi kısa sürede ve %100 doğruluk oranı tespit edilmektedir. Uygun fiyat politikamız ile ikinci el araç almak isteyen herkesin beykoz oto ekspertiz işlemlerinden yararlanmasını sağlamaktayız. Personellerimiz uzun yılların verdiği tecrübe tam profesyonel eğitim ve belgelere sahiptir. Tek uzmanlık alanımız oto ekspertiz olup hizmetlerimizin hepsini titizlikle yapmaktayız. Oto ekspertiz denilince ilk akla gelen beykoz oto ekspertiz servisimiz güvenin aşılandığı tarafsız hizmetleri ile bölge halkına hizmet vermekten mutluluk duyan bir firmayız. Oto ekspertiz için kullanılan cihazlarımız kendi üretimimiz olup yüzde yüz yerli üretimdir. Beykoz oto ekspertiz servisimiz ile garantili araç almanın keyfini yaşayarak kendinizi güvene alın.