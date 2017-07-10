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Beşiktaş Jimnastik Kulübü

1903 yılında Bereket Jimnastik Kulübü ismi ile kurulan takım 16 Ocak 1911’de Beyoğlu Mutasarrıfı Muhittin Bey’in teşviki ile Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü ismini tescil ettiren ilk Türk spor kulübüdür.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü

1903 yılında Bereket Jimnastik Kulübü ismi ile kurulan takım 16 Ocak 1911’de Beyoğlu Mutasarrıfı Muhittin Bey’in teşviki ile Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü ismini tescil ettiren ilk Türk spor kulübüdür.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:37
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü

Türkiye’de futbolun profesyonelleşmesinden sonra daha çok futbol şubesi ile tanınan kulüp, ligde şampiyon olma başarısı gösteren 5 takımdan birisidir. Futbol şubesi ile tanınan kulübün birinci lig düzeyinde temsil edilen kadın ve erkek basketbol, kadın ve erkek voleybol ve hentbol takımları da bulunmaktadır.

Kulübün ayrıca atletizm, bedensel engelliler, boks, briç, güreş, jimnastik, satranç ve elektronik spor şubeleri de bulunmaktadır. Çeşitli branşlarda faaliyet sürdüren kulüp, başarıları nedeni ile ar-masında Türk Bayrağı amblemi taşıma hakkını elde etmiş az sayıdaki takımlardan biridir. Ayrıca yine armasında yıldız taşıyan 4 takımdan biridir. Beşiktaş maçı izlemek için bağlantıyı tıklayın.

Kulübün Başarıları

Beşiktaş basketbol takımı 1933’te Türkiye Basketbol Ligi dahilinde kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana toplam iki kez şampiyon olan Beşiktaş Basketbol takımı, birer kez olmak üzere 2. lig şampiyonu, Türkiye Kupası şampiyonu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibi olmuştur. 2011 - 2012 sezonunda ise EuroChallenge’ı kazanmış ve böylece tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olmuştur.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 3 kez ve Kadınlar Cumhur-başkanlığı Kupası’nda da 1 kez kupayı müzesine taşımıştır.

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 2003 yılında kurularak, engellilerin spor sevdasını dile getirmiştir. 2 kez bu kupayı kazanan takım, birer defa da Andre Vergauwen ve William Brink-man kupalarını almayı başarmıştır.

Voleybol ve hentbol takımları ile de kulüp defalarca şampiyonluk mücadelesi vermiş ve birçok kez de kupayı evine götürmüştür. Fenerbahçe ve Galatasaray ezeli rekabetinde, Beşiktaş her iki takımın taraftarlarınca da saygı ve sevgi ile karşılanmıştır. Bunda elbette Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın önemli katkıları vardır. Galatasaray maçı izlemek için bağlantıyı tıklayınız.

Beşiktaş Taraftar Grubu: Çarşı

Çarşı gurubu kurulduğu 1982’den beri Beşiktaş’ın en büyük taraftar grubudur. İnönü Stadyumu yıkılana kadar futbol maçlarını kapalı tribünden izleyen grup, takımın önüne geçtiği spekülasyon-ları nedeni ile 27 Mayıs 2008’de kendini feshetme kararı almıştır.

Birkaç ay sonra karar değişmiş ve Beşiktaş takımı, grubun devamını istediği için tekrar tribünlere dönen Çarşı, pek çok sosyal projede de aktif olarak rol almıştır. Çarşı Grubu, birçok televizyon prog-ramı ve dizisine konu olmakla birlikte kuruluşunun 25. yılı nedeni ile Pancard Film tarafından, Çarşı’nın Yürüyüşü isimli bir belgeseli çekilmiştir.

ABD’de sporseverler tarafından yapılan oylamada, 2007 Liverpool maçı gösterileri sebebi ile tüm zamanların en iyi taraftar kulübü seçilmiştir. Çarşı’nın Gençlerbirliği maçında çıkardığı ses ölçülerek, 141 desibel ses ile Guiness Rekorlar Kitabı’na girmiştir. Süper Toto Süper Lig maçları izle.

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