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Bekçi olmak için gerekli şartlar nelerdir? Bekçiler hangi işleri yapar? 2019 Bekçilik Sınavı

Bekçi olmak için gerekli şartlar nelerdir gibi sorular gelmeye başladı. İş arayan ve bekçi olabilmek için girişimde bulunan adaylar hangi şartların arandığını merak ediyor..

Bekçi olmak için gerekli şartlar nelerdir? Bekçiler hangi işleri yapar? 2019 Bekçilik Sınavı

Bekçi olmak için gerekli şartlar nelerdir gibi sorular gelmeye başladı. İş arayan ve bekçi olabilmek için girişimde bulunan adaylar hangi şartların arandığını merak ediyor..

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:34
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Bekçi olmak için gerekli şartlar nelerdir? Bekçiler hangi işleri yapar? 2019 Bekçilik Sınavı

Bekçi olabilmek için belirli şartlar aranmaktadır. İçişleri Bakalı bünyesinde çalıştırılmak üzere gerekli şartlar nelerdir. Sınavı nasıl yapılacak. Mülakatı nasıl olacak. Bütün bu soruların cevabını sizlere açıklamak istedik. Bu konu ile ilgili olarak Sanal Kripto sitesinin hazırlamış olduğu güzel bir yazıyı sizlere sunuyoruz.

Hükümet tarafından vatandaşların temel güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak adına çok sayıda bekçi alınacağı duyuruldu. Bekçi olmak isteyen adaylar bekçilik alım şartları ve hangi aşamalardan geçeceklerini merak ediyorlar. Devlet tarafından İnsanların huzurunu ve asayişini korumak adına çok sayıda bekçi ataması gerçekleştirilecek. Kolluk kuvvetleri tarafından vatandaşlara sunulan bu hizmetin adı bekçilik. İçişleri Bakanlığı halkın güvenlik ihtiyacın daha verimli bir şekilde karşılamak adına 2018 yılında 17 gün bekçi alımı yapacağını duyurdu. Bunun üzerine son zamanlarda bekçi mesleği ile ilgili araştırmalar ve meraklı soruların yanıtı aramaya başladı bekçilik alımı aşamaları nelerdir? Bekçi olmak için gerekli şartlar nelerdir gibi sorular gelmeye başladı. Bekçi olabilmek için gereken şartlar nelerdir? Iş arayan ve bekçi olabilmek için girişimde bulunan adaylar hangi şartların arandığını merak ediyor. Bekçi olabilmek için geçirecek aşamalar arasında on sağlık kontrolü yazılı sınav fiziki yeterlilik sınavı sözlü sınav aşamaları yer almaktadır ancak bunların yanında bazı ilave şartlarda gerekmektedir. Bu şartlar aşağıdaki gibidir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Olmak İlkokul bitirmiş olmak Askerlik görevini tamamlamış olmak.

Kamu haklarından herhangi bir sebeple mahrum olmamak Kamu hizmetlerinden mahkum bulunmamak (Mahrumiyet cezası Şeklinde) Silahlı görev yapmaya ya da silah taşımaya engel hukuki bir duruma sahip olmamak Başvurunun yapıldığı tarihte 18 yaşını tamamlamış, 31 yaşından ise gün almamış olmak Uyarıcı madde, alkol veya uyuşturucu kullanımı sebebiyle tedavi görüyor olmamak ya da daha önce tedavi görmemiş olmak Sağlık yönetmeliğinde geçen hükümler dışında polis eğitim kurumlarının herhangi birisinden çıkarılmamış olmak Ağır hapis ya da 6 aydan fazla hapis ya da affa uğranmış olunsa bile sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık, rüşvet, irtikap, ihtilas, zimmet, dolanlı iflas, yüz kızartıcı suçlar, inancı kötüye kullanmak fiillerinden dolayı hapis cezası almamış ya da hükümlü bulunmamış olmak Terör örgütleri ve bu örgütlerin illegal ya da legal uzantılarının toplantılarına, eylemlerine, miting ve yürüyüşlerine karışmamış, katılmamış ve desteklememiş olmak.

Kaynak: https://www.sanalkripto.com/

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