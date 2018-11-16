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Bedrettin Ekdi'nin Genç Girişimcilere Tavsiyeleri Oldukça Değerli

Bedrettin Ekdi, Türkiye'nin en sosyal ve en içten iş adamlarından biridir. Doğal olmasıyla her zaman kazanan Bedrettin Ekdi, en başarılı girişimcilerden biri olarak görülmektedir.

Bedrettin Ekdi'nin Genç Girişimcilere Tavsiyeleri Oldukça Değerli

Bedrettin Ekdi, Türkiye'nin en sosyal ve en içten iş adamlarından biridir. Doğal olmasıyla her zaman kazanan Bedrettin Ekdi, en başarılı girişimcilerden biri olarak görülmektedir.

16 Kasım 2018 Cuma 12:17
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Bedrettin Ekdi'nin Genç Girişimcilere Tavsiyeleri Oldukça Değerli

Bedrettin Ekdi, Türkiye'nin en sosyal ve en içten iş adamlarından biridir. Doğal olmasıyla her zaman kazanan Bedrettin Ekdi, en başarılı girişimcilerden biri olarak görülmektedir. Bu başarısını genç girişimcilerle paylaşarak onların da ileride başarılı birer iş insanı olması konusunda destek çıkmaktadır. Bir üniversitenin söyleşisinde gençlerle bir araya gelerek onlarla iletişim kurdu. Hiçbir zaman vazgeçmediğini, çabaladığını, şansının yaver gitmediğini ancak her zaman hırslı davrandığını, doğal olduğunu, yapmacık davranmadığını ve her zaman cömert olduğunu dile getirdi. Öğrencilere özellikle cömert olmaları gerektiğini tavsiye etti. İnsanların verdikçe daha çok kazandığını özellikle vurguladı. Genç girişimciler Bedrettin Ekdi'den ve söylediklerinden oldukça etkilendi.

Bedrettin Ekdi'nin Yurtdışı Çalışmaları

Öğrencilerin ilgisini çeken bir diğer nokta ise Bedrettin Ekdi'nin sadece Türkiye ile sınırlı kalmaması, dünyaya da açılması oldu. Bedrettin Ekdi, Amerika'daki başarılı Türkler arasında yer alıyor ve çalışmalarına orada da devam ediyor. Türkiye'yi doğru şekilde temsil eden Ekdi, gençlere mutlaka Türkiye'yle sınırlı kalmaması gerektiğini, daha büyük bakmaları gerektiğini tavsiye etti. Daha büyük bir çerçeveden bakarak hem Türkiye'yi temsil edebileceklerini hem de kendi başarılarını ikiye katlayabileceklerini anlattı. Özellikle emlak, akaryakıt, otomotiv, konfeksiyon gibi alanlarda yatırımları bulunduğu için bu alanlarda deneyimli olan Ekdi, öğrencilere bu kategorilerde de tavsiyelerde bulundu. Hiçbir zaman ellerindekiyle yetinmemeleri hep daha fazlasını istemelerini önerdi. Bedrettin Ekdi, gençler için iyi bir yol gösterici oldu.

Bedrettin Ekdi Kimdir?

Bedrettin Ekdi adıyla bilinen nam-ı diğer Siirtli Ağa çok başarılı ve ünlü bir iş insanıdır. Siirtli Ağa olarak 60 köye sahip olan, maddi durumu da gayet yerinde olan bir iş insanıdır. Ancak bu ağalık sıfatıyla yetinmeyerek çok küçük yaşta iş sektörüne kendini attı. Birçok alanda başarıları bulunan Bedrettin Ekdi, Nişantaşı aşığı bir iş insanıdır. Birçok gayrimenkulleri Nişantaşı'nda bulunuyor. Ayrıca Arapça, Kürtçe, İngilizce, Fransızca dillerine de hakimdir. Bildiği diller de başarısını desteklemektedir. Bedrettin Ekdi çok hayır sever bir iş insanıdır. Aynı zamanda birçok yardım derneği de bulunmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Bedrettin EkdiSiirtli Ağa
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