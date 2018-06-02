Bedelli askerlik nedir? 2018 yılında bedelli askerlik çıkacak mı?

Bedelli askerlik en son 2014 yılında çıkmıştı. Aradan 4 yıla yakın bir zaman geçti ve erken seçimlerin de etkisi ile yeni bedelli askerlik konuşmaları tavan yaptı. Peki bedelli askerlik 2018 yılında çıkacak mı ? Eğer bedelli askerlik 2018 yılında çıkarsa bedelli askerlik kaç para olacak ? Bu sorular hep merak konusu.

Bedelli askerlik bu yıl 500 binden fazla bakaya ve 3 milyondan fazla tecilli ile bedelli bekleyen sayısı açısından eski yıllara göre kat kat daha fazla oranda devletin kasasına para kazandırabilir. Ayrıca erken seçim de var, 2018 bedelli askerlik çıkması hem devlet hem bedelli bekleyenler hem de bedelli askerli bekleyenlerin aileleri için aslında çok mantıklı bir durum.

Cumhurbaşkanının son yaptığı açıklamalara bakacak olursak seçimden sonra bedelli askerlik çıkacak gibi görünüyor. Ancak bedelli askerlik bedeli ne olur bilinmez. Bedelli askerlik bekleyenler Yaş 25 bedel 15 olarak twitterda hashtagler açıyorlar ancak en son bedelli askerlik ücreti 18.000 lira idi.

2018 yılında Bedelli askerlik çıkarsa uzmanlar 18.000-23.000 aralığında bir bedel çıkacağını düşünüyorlar. Bu miktar bedelli askerlik bekleyenler için fazla bir miktar da olabilir az bir miktar da olabilir. Tamamen askerlik yapacak kişinin şuanki içerisinde bulunduğu maddi durum veya yaptığı işle alakalı bir konu.

Üniversite mezunu ve ayda ortalama 3.500 TL ile çalışan biri kısa dönem 6 aydan hesaplayınca 21.000 TL maaş alıyor ve bu maaşı alamayacak. Ayrıca askerdeyken aylık ortalama 1000 TL harcadığını da varsayarsak 27bin TL gibi bir meblağ ve 6 ay gibi bir süreden kurtulacak, düzenini işini gücünü bozmamış olacak. Bu durumda da bir önceki bedelli ücreti olan 18bin TL çok uygun bir fiyata geliyor.