Bebeklere Uyku Eğitimi Nasıl Verilir

Dolayısıyla uyku düzenlerinin sağlanabilmesi öncelikle ebeveynlerin birlikte alabilecekleri bir karardır. Bebeklerin tıpkı büyüklerde olduğu gibi düzenli bir hayata ihtiyaçları vardır. Sağlıklı bir bebeğin büyüme çağına ulaşıncaya kadar düzenli uyku ve düzenli yemek yeme alışkanlığını edinmesi yetişkin olduğunda disiplinli bir hayatı olmasına zemin hazırlamaktadır.



Öncelikle bebeklerde uyku eğitimi için bir uzmandan yardım alınmalıdır. Bebeğin kaç aylık olduğuna ve herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığına bakılarak bebeğiniz için en uygun uyku eğitimi önerilmektedir. Bebek uyandığında karnı doyurulup altı temizlendikten sonra hareketli aktiviteler örneğin temiz hava almak gibi bebeğinizle birlikte yapmalısınız. Belirlenen uyku saatine yakın ılık bir duş ve sonra emzirmek bebeğin uykusunu iyice artırmaktadır.



Bebekler her evin neşesi ve o evin huzurudur. Her ne kadar gece uykularınızdan olmanızın tek sebebi olsalar da bu durum sizi yıldırmaz. Bebekler yeni doğduklarında anne karnındaki ortamlarını aramaktadır. Dolayısıyla annesini sürekli yanında istemeleri bu nedenledir. Bebek uyku düzeni bebeğin daha deliksiz bir uyku almasını sağlarken sizin de dinlenmenizi sağlar. Değişik uyku eğitimlerinden bazıları ağlatarak uyutma eğitimi bu eğitimde bebek uyku saati gelince odasına götürülür öpülerek iyi uykular dilenir sonrasında odadan çıkılır. Bebek birkaç dakika sonra ağlamaya başlayacaktır. Odaya girmeden önce belli bir zaman kapı önünde beklenilmelidir diyelim ki 3 dakika sonunda odaya girilmeli ve ışığı açmadan sırtını sıvazlayarak senin uykun geldi artık uyumalısın gibi sözcüklerle bebeği sakinleştirdikten sonra odadan çıkılmalıdır. Her ağladığında odaya girme süresini biraz daha artırarak bebeğin uyumaya alışması sağlanmaktadır.



Sadece 4 ya da 5 gün içerisinde bebekler uyku düzenlerine alışarak uyumaya başlamaktadır. Fakat bu eğitim düzeninde asla süreden taviz verilmemelidir.Ebeveynlerin bebekleri için en iyisini isterler. Uyku eğitimi alan bebek bu uyuma yöntemine kısa sürede alışmakta ve gece uykuları tam ve düzenli olmaktadır. Gece uykusunu tam alan bebekler gündüz daha fazla öğrenmeye açık ve gelişimleri daha hızlı olan bebeklerdir.