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Bebek Kapı Süsleri Hakkında

Bebek odası süslemek başlı başına bir zevk, başlı başına bir heyecandır ve iş tam olarak bebek kapı süsü ile başlar..

Bebek Kapı Süsleri Hakkında

Bebek odası süslemek başlı başına bir zevk, başlı başına bir heyecandır ve iş tam olarak bebek kapı süsü ile başlar..

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:23
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Bebek Kapı Süsleri Hakkında

Bebek Kapı Süsleri Hakkında Bebekler sebebi varlığımız değil de nedir acaba? Her bebeğin dünyaya gelmesi adeta yeni bir müjde, yeni bir umuttur. Her bebek kendi kısmeti ile bereketi ile doğar ve insanların yaşamlarını da baştan aşağı değiştirir.

O yüzden bebeğin doğması ile beraber de insanların yaşamlarında yeni bir dönem başlar ve öncelikler değişerek her şey bebeğe endeksli olarak ilerlemeye başlar ki, işte tam bu noktada bebeklerin onlar daha doğmadan odaları süslenmeye başlar.

Bebek odası süslemek başlı başına bir zevk, başlı başına bir heyecandır ve iş tam olarak bebek kapı süsü ile başlar. Zira bebeğin yaşayacağı büyüyeceği yerin süslenmesinin ilk adımı, o odanın ona ait olduğunu gösteren bebek kapı süsü olarak ifade edilebilir.

Eve kim gelirse gelsin o süsü gördüğü zaman o odanın bebeğe ait olduğunu anlar ki bu da belki işin en güzel taraflarından bir tanesidir.

Günümüz ölçeğinde gerek ulusal ölçekte bakıldığında, gerek dünya ölçeğinde bebek kapı süsü olmayan bir ev yok gibi adeta.

Böylesi bir süs hakkında biraz daha ayrıntılı olarak bilgi vermek gerekir ise şunlar söylenebilir: Bu ürünler genelde bebeğin cinsiyetine göre farklı renklerde yapılabilmektedir. Yani kız çocukları için pembe, erkek çocuklar için mavi olabilmekle beraber kimi zaman yeşil, turuncu gibi renkler de karşımıza çıkabilmektedir. Elbette diğer renkler de.

Tasarım olarak baktığımızda çok değişik tasarımlar gördüğümüz kesin örneğin;

  • Ortancalı olanlar
  • Oval olanlar
  • Çiftlik biçiminde olanlar
  • Hayvanlar olanlar
  • Ay dedeli olanlar
  • Ayıcıklı olanlar
  • Gökkuşağı biçiminde olanlar
  • Bulutlu olanlar
  • Tonton tarzındakiler
  • Çapa denizcili
  • Şapkalı kız çocuk biçimindekiler
  • Şapkalı erkek çocuk biçimindekiler
  • Hoş geldin yazanlar
  • Uçan balonlu olanlar
  • Güneş temalı olanlar
  • Uyuyan bebek biçiminde olanlar
  • Hem şapkalı hem fiyonklu olanlar
  • Zürafalı olanlar
  • Baykuşlu olanlar
  • Atlı bebekli olanlar
  • Kardeş simgesi içerenler ilk anda söylenebilecek olanlardır.

Kullanılan malzemeler ise;

  • Ahşap
  • Kaliteli Plastik
  • Tül
  • Keten
  • Muhtelif kumaşlar söylenebilecek olan temel materyallerdir.

Bu ürünlerde kimi zaman bu malzemeler birlikte de kullanılabilmektedir. Ürünlerin fiyatları ise ürünün özelliğine, kullanılan malzemesine, üretici markasına göre değişiklikler göstermektedir.

https://cikolataatolyesi.com.tr/kategori/bebek-kapi-susu

Bebek kapı süsü alır iken bilinmesi gereken en temel husus bebeğin cinsiyetine uygun olan ürünün seçilmesidir. Bunun yanında evin ve bebeğin odasının genel dekorasyonuna uygun olan ürünün seçilmesi gerektiğidir. Ortaya çıkacak olan görüntü evin genel dekorasyonunu bozmamalıdır. Rakam konusu ise tüm bunlardan sonra düşünülmelidir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bebek Kapı Süsü
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