Bayram Temizlikleri Başladı

Geleneksel örf ve adetlerimize bağlı olarak 2 dini bayramımız var . Bu bayramlar yaklaştığı zaman ailelerde bir bayram temizliği telaşı başlar. Özellikle son bir hafta kala evlerini bayram temizliğini yaparak temiz bir şekilde bayrama girmek isterler. Çünkü gelen misafirlerini temiz ve hijyenik bir ortamda karşılamak isterler. Gelenek görenek ve örf adetlerimiz değer veren toplum olduğumuzdan bayram temizlikleri çok önemlidir evimizde ya da işyerimizde sık sık sık yapılan ve günlük günübirlik yapılan temizlikleri de olsa dahi bayram yaklaştığında bayram temizlikleri yapılmaktadır. Bayram temizliği çok detaylı olduğundan büyük şehirlerde çalışan kadınlarımız profesyonel temizlik şirketlerinden destek alabilirler. Buna en kolay ulaşmanın yolu Türkiye’nin temizlik ağı olan temizlikcibayanlar.com adresinden rezervasyonunuzu veya taleplerini oluşturabilirler. Örneğin burada İstanbul Temizlik Şirketleri , İzmir temizlik şirketleri , Ankara temizlik şirketleri gibi sizlere en iyi şekilde hizmet sağlayacaklardır.

Bayram temizliğine nereden başlayacağınıza öncelikle karar vermeli bir plan ve program dahilinde yapılmalısınız. Bu süreci kolaylaştırmak için bazı püf noktalara çok dikkat etmeliyiz.

Temizlik yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Temizliğe başlamadan önce ortadaki dağınıklığı toplamamız gerekir. Çünkü ne kadar temiz yaparsanız yapın ortamdaki dağınıklık kalkmadığı müddetçe temizlik pek bir anlam ifade etmez. Bu temizlikleri yaparken oda oda bölüm bölüm temizlik yapılmalıdır. Bir odayı bir bölümünü bitirdikten sonra diğer bir bölüme geçilir.

Koltuk ve kanepelerinizi eğer yıkama imkanımız yoksa profesyonel bir destek bulamıyorsak kendimiz deterjanla nemli bir bezle silebiliriz. Bu gibi temizliklerde deterjanın az olması gerekir. Çünkü durulama imkanı olmadığı için leke ve iz bırakır. Leke varsa leke çıkarıcı deterjanlar kullanabilirsiniz. Kanepe ve koltuk örtüleriniz varsa bunları yıkayabilirsiniz.

Odalarınızdaki halılarınızı kilimlerinizi yolluklarımızı profesyonel halı yıkamacı şirketlere vererek gerekli yardım alıp zaman kazanabilirsiniz. Bu halı ve paspas yolluklarınızı onların yıkaması sizin işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Eğer ki bu gibi imkanlarınız yoksa kendiniz yıkamalısınız. Temizlik malzemelerini kullanırken çok dikkatli olmalısınız çünkü camda kullandığınız bir bezi toz almaya toz almaya kullandığımız bir bezi cam temizliğine, yer temizliğinde kullandığınız bir bezi mutfak temizliğinde kullanmamalısınız. Bu çalışma şekli işinizi daha da zorlaştıracaktır.

Özellikle temizliğe duvarların temizliğinden başlamalısınız. Duvarları silerken duvar kağıdı var ise nemli bir bezle silinebilirsiniz. Duvar silmek için işimizi kolaylaştıran moplar vardır. Bu moplar işinizi daha kolaylaştıracaktır.Bir kovanın içerisine duvar sileceğiniz deterjanları koyup bandırıp iyice sıkıp kolayca duvarlarımızı silebilirsiniz. Duvar silimi bittikten sonra camlarımızı kapılarımızı en iyi şekilde temizleyebiliriz. Odanızda bulunan dolaplarınızı içini ve dışını güzel bir şekilde temizleyiniz. Camların dolapların temizliği bittikten sonra elektrikli süpürge ile odalarımızı dip bucak süpürüp daha sonra gözde görülen yerlerin tozlarını tekrar alabilirsiniz. Duvar cam kapı toz alımı bitince yerleri de silip çıkabilirsiniz. Bu şekilde diğer odalarınızı da tamamlayarak salonunuzun temizliğine devam edebilirsiniz. Salon temizliği bittikten sonra mutfak temizliğine geçilir. Yağ kir burada çok olduğundan yağ çözücü mutlaka bulunmalıdır eğer yoksa az bir çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı karıştırarak temizliğinizi yapabilirsiniz. Mutfak bittikten sonra son olarak banyo ve tuvaletleriniz kalıyor. Banyo ve tuvalette bulunan yerlerde saç , tüy ve kılların temizlenmesinden sonra fayans ve klozetlerinizi, musluklarınızı, duşakabinizi deterjanlı su ile dezenfekte edebilirsiniz. Buralar mikrop yatağıdır. Duvarlarda ki kir ve lekeleri kolay çıkarabilmek için sıcak su kullanılmalıdır veya buhar makinanız var ise buharla dezenfekte etmeniz gerekir. Çünkü bu buharın mikrobu daha kolay öldürücü özelliği var. Son olarak banyoda bulunan dolapların içlerini temizliği ve en son olarak da ayna ve yerleri silip temizleyip çıkabilirsiniz.