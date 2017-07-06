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Baykon Analitik Terazi Fiyatları

Yüksek doğrusallık derecelerinde ölçüm gerektiren durumlarda tartım yapan analitik teraziler, birçok alanda kullanılan, oldukça önemli bir tartım sistemleri aracıdır.

Baykon Analitik Terazi Fiyatları

Yüksek doğrusallık derecelerinde ölçüm gerektiren durumlarda tartım yapan analitik teraziler, birçok alanda kullanılan, oldukça önemli bir tartım sistemleri aracıdır.

06 Temmuz 2017 Perşembe 18:39
8 Okunma
Baykon Analitik Terazi Fiyatları

Genel anlamda tıp, ilaç sanayi, eczacılık, tehlikeli sanayiler gibi sektörlerde kullanılmaktadır. Bu bakımdan tartım sistemleri içerisinde yeri oldukça önemlidir.

Gelişen teknolojik sistemler ile birlikte tartım sitemleri de kendi içerisinde oldukça gelişmişlik düzeyine ulaşmıştır. Öyle ki bir tartım cihazı artık bilgisayara bağlanabiliyor, yazıcıdan çıktı alabiliyor, internete bağlanabiliyor, USB ile veri alınabiliyor ve hatta veri depolayabiliyor. Her iklim koşulunda çalışabilir bir duruma gelmiştir.

Yağmur, çamur dinlemeden her ortamda rahatlıkla kullanılabilecek bir cihaz olması sebebiyle de kullanıcıları için oldukça önemli bir artı olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan da tartım sistemlerinin ülkemizdeki en önemli figürü olarak Baykon Analitik Terazi ön plana çıkarabiliriz.

Baykon Analitik Terazi Kullanım Alanları

Baykon Analitik Terazi, yüksek hassasiyet gerektiren hemen her alanda kullanılmaktadır. Yani analitik terazi yüksek doğruluk payı gerektiren her sektörde kullanılabilir. Şimdi analitik terazilerin kullanıldığı alanlara bir bakalım.

Tıp Alanında Analitik Teraziler

Tıp alanında kullanımı oldukça önemli olan analitik teraziler, çeşitli özelliklere sahip olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani barkod ekleme, karışım hazırlama gibi ekstra özellikleri bulunan analitik teraziler bulunmaktadır. Bu sebeple hem sağladığı kolaylık hem de verdiği ekstra özellikler ile analitik teraziler önemli bir konumdadır diyebiliriz.

Eczacılık ve İlaç Sanayi Alanında Analitik Teraziler

Eczacılık ve ilaç üretimi sanayisinde büyük fayda sağlayan analitik teraziler bu anlamda oldukça önemli faydalar sağlamaktadır. Özellikle kullanılan ilaç kimyevilerinin çok çok düşük miktarlarda olması sebebiyle karışımlarda kullanılan içerikler sapmaması adına analitik teraziler önemlidir. En büyük özelliği de yüksek doğrusallık oranıdır.

Kıymetli Maden Üretimleri Analitik Teraziler

Kıymetli maden üretimlerinde, üretilecek kıymetli madenin muhteviyatında çok çok küçük birimlerde farklı madenler bulunmaktadır. Mesela 24 ayar bir altında 0.0001 gram nikel gibi. Bunu ölçmek çok zordur. İşte bu noktada devreye analitik teraziler girmektedir.

Kozmetik Endüstrisinde Analitik Teraziler

Kozmetik sektöründe de tartım sistemleri kullanılmaktadır. Hem karışım yapabilme özellikleri hem de çok düşük ölçüm birimleri nedeniyle analitik teraziler kozmetik sektöründe önemli bir yer edinmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Baykon Analitik Terazi
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