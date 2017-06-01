Farklı türlerde üretilen kaban modelleri yeni sezon trendlerine göre her dönem çeşitlilik kazanmaktadır. Bayan kaban modelleri soğuğa karşı koruyucu etkiye sahipken birbirinden farklı renk, model ve tasarımları ile de şık bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Hem spor hem de klasik tarzınıza hitap edecek modeller geniş ürün yelpazesi içinde beğeniye sunulmaktadır. Zevkinize göre tercih edebileceğiniz bayan kaban modelleri uzun ya da kısa olarak farklı formlarda sizlere sunulmaktadır. Modeller arasında yer alan yeni sezon trendler kürklü, kapüşonlu ya da kemerli olarak farklı türlerde karşımıza çıkmaktadır.