Bayan gömlek modelleri; LTB online satış sitesi üzerinden yüzde yirmi beş indirimli satış fiyatı ile sizlere sunulmaktadır. Aynı zamanda bayan gömlek modellerinin; alışılmışın dışındaki üretimleri de sunulmaktadır. Omuz dekoltesi detayı ola ve bol kesim gömlek modelleri; sıra dışı kombinlerden hoşlanan bayanlara sunulmaktadır. Ürünün; siyah, açık ve karma renkleri mevcut olup; XS ile XL aralığında bedenleri mevcuttur. Fakir kol omuz dekolte gömleğin bir de sırt dekoltesi mevcut olup; yaz aylarında mini şort kombinlerinin kullanımı için uygundur.

Bol Gömlek Modelleri

Hem klasik hem de spor olmak aynı anda mümkün kılınsın diliyor iseniz; LTB bol kesim, kumaş ve pamuklu bayan gömlek modellerine göz atmanız gerekir. Ürün uzun kollu olup içten düğmelidir ve aynı zamanda bel bölgesine kadar bir uzunluğu söz konusudur. Ürünün lacivert ile beyaz karışımı olduğunu da söyleyelim.

LTB Pamuk Gömlek Modelleri