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Bayan Gömlek

Hem klasik hem de spor olmak aynı anda mümkün kılınsın diliyor iseniz; LTB bol kesim, kumaş ve pamuklu bayan gömlek modellerine göz atmanız gerekir.

Bayan Gömlek

Hem klasik hem de spor olmak aynı anda mümkün kılınsın diliyor iseniz; LTB bol kesim, kumaş ve pamuklu bayan gömlek modellerine göz atmanız gerekir.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 21:49
35 Okunma
Bayan Gömlek

Bayan gömlek modelleri; LTB online satış sitesi üzerinden yüzde yirmi beş indirimli satış fiyatı ile sizlere sunulmaktadır. Aynı zamanda bayan gömlek modellerinin; alışılmışın dışındaki üretimleri de sunulmaktadır. Omuz dekoltesi detayı ola ve bol kesim gömlek modelleri; sıra dışı kombinlerden hoşlanan bayanlara sunulmaktadır. Ürünün; siyah, açık ve karma renkleri mevcut olup; XS ile XL aralığında bedenleri mevcuttur. Fakir kol omuz dekolte gömleğin bir de sırt dekoltesi mevcut olup; yaz aylarında mini şort kombinlerinin kullanımı için uygundur.

Bol Gömlek Modelleri

Hem klasik hem de spor olmak aynı anda mümkün kılınsın diliyor iseniz; LTB bol kesim, kumaş ve pamuklu bayan gömlek modellerine göz atmanız gerekir. Ürün uzun kollu olup içten düğmelidir ve aynı zamanda bel bölgesine kadar bir uzunluğu söz konusudur. Ürünün lacivert ile beyaz karışımı olduğunu da söyleyelim.

LTB Pamuk Gömlek Modelleri

www.ltbjeans.com adresinden yüzde yüz pamuk üretimi yaz ayları için kullanıma uygun bayan gömlek modellerini de bulabilirsiniz. Ürünün gerdan kısmında ipli detayı mevcut olup; bedenleri sistem üzerinde kayıtlıdır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bayan Gömlek
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