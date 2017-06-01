Sezonun trend renkleri ve yepyeni çizgi tasarımları ile üretilen bayan bluz modelleri ile ofisin en şık ve havalısı siz olacaksınız.

Bayan Bluz Modelleri

Yeni bayan bluz modellerimizle mükemmel kombinler yaratacaksınız. Tek tıkla alışveriş yapabileceğiz LTB sitesinde kampanyalı fiyatlarla alışverişin keyfini yaşayın! Birbirinden güzel renkler, şık ve zarif çizgilerle üretilen yeni sezon bayan bluz modelleri ile farkınızı ve tarzınızı yansıtın. Feminen çizgilerden hoşlana, şehirli kadının tercihi ve iş yaşamının vazgeçilmezi bayan bluzlar ile birbirinden şık kombinbler yaratabilirsiniz. Ofisten sokağa her yerde keyifle ve güvenle giyebileceğiniz bayan bluzları özel günlerde de tercih edebilirsiniz.

Klasik kesim pantolon ve eteklerle şık, spor parçalarla sevimli ve casual görünüm yaratabileceğiniz bayan bluzları mini etekler, topuklu ayakkabılar, klasik kumaş pantolonlarla giyebileceğiniz gibi spor ayakkabılar, sandaletler, kot pantolonlarla da birlikte giyebilirsiniz.