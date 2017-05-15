Baskılı Tişört Yaptıracaksanız Dikkat Etmeniz Gerekenler

Tişört baskısı yaptırmak istiyorsunuz fakat bu konuda fazla bir bilginiz yok. O zaman doğru sayfadasınız. Bu yazıda size bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız.

Öncelikle ihtiyacınız olan tişört ne amaçla kullanılacak onu belirlemeniz gerekir. Günlük bir etkinlik için mi? Mevsiminde her gün giyilebilecek bir ürün mü? Fabrika veya atölyenizde çalışanlar mı giyecek? Amacı netleştirdiğiniz zaman işimiz biraz daha kolaylaşır.

Günlük bir etkinlik için kullanacaksanız; Promosyon ürün kalitesinde tshirt tercih edebilirsiniz. fiyatları oldukça düşüktür. Sonuçta bir gün giyilip bir daha kullanılmayacaksa bu ürünü tercih edebilirsiniz. Gereksiz yere fazla para ödemeyin. Beyaz tişört tercih ederseniz daha da ucuzdur. Beyaz tişört üzerine fotoğraf baskısı da çok renkli baskı da kolaylıkla yapılabilir.

İşyeri çalışanları için kullanılacaksa bunu ikiye ayırmak gerekir. Fabrika, atölye türü işletme çalışanları (mavi yakalılar) ve masabaşı, idari bölüm, ofis çalışanları (beyaz yakalılar).

Mavi yakalılar için rahat, geniş kesim tişörtler tercih edilmelidir. Bu kategoride çalışan kişiler genelde beden gücü ile çalıştıkları için kıyafetleri de hareketlerini çok fazla kısıtlamayacak, biraz daha bol olmalıdır. Tabi bol derken çok da geniş, emanet gibi olmamalı, özellikle makine kullananlar kıyafetlerini makinaya kaptırma gibi risk oluşturmamalıdır. Özellikle 50 ve üzeri bu kategoride çalışanı olan işletmeler bu tür orta kalite tişörtleri tercih etmektedirler. Bu tür ürünleri genelde iş elbisesi imalatçıları yapmaktadır.