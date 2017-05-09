Barbie Oyunları Oyna

Geçmişten itibaren en çok sevilen karakterlerden biri olan Barbie’ nin en güzel oyunlarına sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Barbie Kıyafet Tasarımı Oyunları:

İyi bir Barbi oyunu oynamak isteyenlerin adresi haline gelen sitemiz, pek çok oyuna ev sahipliği yapmaktadır. Özenle seçilen oyunlar, kategorilere ayrılmış şekilde burada sizleri bekler. Bunlara ulaşmak için sadece oynamak istediğiniz oyuna karar vermeniz gerekir. Kız oyunları arasında yer alan Barbi oyunları , her türden maceraya başlamak için ideal olacak oyunlar arasındadır. Çok beğeneceğiniz oyunlar arasında kıyafet tasarımı oyunları da gelir. Bu oyunda bir tasarımcıyı canlandırmış olacaksınız. Yapmanız gereken tek şey bebekler için en güzel kıyafetleri seçmektir. Onların tarzını oluşturmalı ve gidecekleri yerin en şık kadını olmalarını sağlamalısınız. Bunu ise oyun ekranı üzerinden seçeceğiniz malzemelerle yapmanız mümkün olacaktır. Burada her türden kıyafeti bulmanız kolaydır. En moda kıyafetler ve en tarz ayakkabılar arasından birini seçerek oyunu tamamlayabilirsiniz.

Barbie Masaj Oyunları:

Barbie’nin günün yoruculuğunu üzerinden atması için, iyi bir masaja ihtiyacı vardır. Bunu da bu oyunlarda yapabilir ve rahatlatıcı bir masajı başlatabilirsiniz. Oyundaki yönergeler, oyunu nasıl oynamanız gerektiğini sizlere bildirecektir. Bunları dikkate alarak bebeğe masaj yapmaya başlayabilirsiniz. Masaj bölümünü açmak için, ilk olarak diğer bölümü bitirmeniz gerekir. Bu bölümde Barbie’nin ihtiyacı olan cilt bakımını yerine getirmelisiniz. Burada pek çok cilt bakım malzemesi bulunur. Bunlardan uygun olanları oklarla belli edilmiştir. Önce cımbızı kullanarak bebeğin kaşlarını almaya başlamalı, ardından da eldiveni kullanarak peeling işlemini yapmalısınız. Yüzünü de yıkadıktan sonra, cilt bakım işlemi tamamen bitmiş olacaktır. Ardından spa’ya geçebilir ve onun daha iyi hissetmesini sağlayabilirsiniz.

Barbie Ev Tasarım Oyunları:

Sadece moda alanında değil, ev dekorasyon işlemlerinde barbie fikirlerinizi bekliyor olacak. Bu kategori üzerinden pek çok iyi oyuna rastlayabilir ve bunları zaman kaybetmeden anında oynamaya başlayabilirsiniz. Barbie’nin yeni evini iyi şekilde düzenlemesi için, yardımınıza ihtiyacı vardır. Odaların daha iyi konuma gelmesi için, gerekli olan eşyaları kullanmaya başlamalısınız. Bu eşyalar arasında evin güzelliğini sağlayacak her türden parça bulunur. En modern eşyaları kullanarak, konseptlere göre tasarım yapmaya başlayabilirsiniz. Oda tasarlama oyunu türleri arasında, ev kurma gibi oyunları görebilirsiniz. Bu oyunları başlatmak için sadece oyunu başla yazısının üzerine tıklamanız yeterlidir.

Barbie Gelinlik Tasarlama:

Bu özel gününde ona yardımcı olmalı ve en iyi gelinliği bulmasını sağlamalısınız. Diğer moda oyunlarından farklı olan bu oyunda, çok önemli bir gün için hazırlık yapmanız gerekir. Düğün hazırlıklarını a’dan z’ye yapmalı ve onun için en güzel görünümü oluşturmalısınız. Play tuşu üzerinden giriş yaptığınız oyunda, sizi pek çok kıyafet bekliyor olacak. Gelinlikleri üst ve alt şeklinde oluşturabilir, kendi zevkinize göre bir kombin yapabilirsiniz. Kombini yaptıktan sonra next tuşuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçmiş olacaksınız. Burada tasarlamış olduğunuz gelinliği dikmek için hazırlıklara başlamış gerekir. Gelinliğin kalıbını oluşturarak dikim için tüm işlemleri sırasıyla yapmalısınız. Böylelikle hayalinizdeki tasarımı ortaya çıkarmış olacaksınız.

Diğer Barbie Oyunları:

Barbie oyunlarında, modayla ilgili her şeyi görmeniz mümkün olacaktır. Barbie’ye alışverişi sırasında yardımcı olabilir, onu bir parti öncesi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Öte yandan arkadaşlarına da bir tarz verebilir, her zamankinden daha iyi şekilde görünmelerini sağlayabilirsiniz.