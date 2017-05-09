Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93833
ALTIN
141.344
DOLAR
3.5683
STERLIN
4.6392
EURO
3.8990
'114 gün 114 gece sema' yapacaklar
'114 gün 114 gece sema'...
Minik Özge için hukuki süreç başlıyor
Minik Özge için hukuki süreç...
Televizyon programında Atatürk'e hakaret iddiasına soruşturma
Televizyon programında Atatürk'e hakaret iddiasına...
Bursaspor maçına Beşiktaş taraftarı alınacak
Bursaspor maçına Beşiktaş taraftarı alınacak
'Astronotlar için egzersiz kıyafeti'ne uluslararası ödül
'Astronotlar için egzersiz kıyafeti'ne uluslararası...

Barbie Oyunları Oyna

Barbie oyunları uzun zamandan beri en çok tercih edilen oyunlar arasındadır. Bu oyunlar temel olarak pek çok sürprizi içinde barındırır. Hoş vakitler geçirmek istediğinizde bu oyunlar bir tık uzağınızda olacaktır.

Barbie Oyunları Oyna

Barbie oyunları uzun zamandan beri en çok tercih edilen oyunlar arasındadır. Bu oyunlar temel olarak pek çok sürprizi içinde barındırır. Hoş vakitler geçirmek istediğinizde bu oyunlar bir tık uzağınızda olacaktır.

09 Mayıs 2017 Salı 01:31
7 Okunma
Barbie Oyunları Oyna

Geçmişten itibaren en çok sevilen karakterlerden biri olan Barbie’ nin en güzel oyunlarına sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Barbie Kıyafet Tasarımı Oyunları:

İyi bir Barbi oyunu oynamak isteyenlerin adresi haline gelen sitemiz, pek çok oyuna ev sahipliği yapmaktadır. Özenle seçilen oyunlar, kategorilere ayrılmış şekilde burada sizleri bekler. Bunlara ulaşmak için sadece oynamak istediğiniz oyuna karar vermeniz gerekir. Kız oyunları arasında yer alan Barbi oyunları, her türden maceraya başlamak için ideal olacak oyunlar arasındadır. Çok beğeneceğiniz oyunlar arasında kıyafet tasarımı oyunları da gelir. Bu oyunda bir tasarımcıyı canlandırmış olacaksınız. Yapmanız gereken tek şey bebekler için en güzel kıyafetleri seçmektir. Onların tarzını oluşturmalı ve gidecekleri yerin en şık kadını olmalarını sağlamalısınız. Bunu ise oyun ekranı üzerinden seçeceğiniz malzemelerle yapmanız mümkün olacaktır. Burada her türden kıyafeti bulmanız kolaydır. En moda kıyafetler ve en tarz ayakkabılar arasından birini seçerek oyunu tamamlayabilirsiniz.

Barbie Masaj Oyunları:

Barbie’nin günün yoruculuğunu üzerinden atması için, iyi bir masaja ihtiyacı vardır. Bunu da bu oyunlarda yapabilir ve rahatlatıcı bir masajı başlatabilirsiniz. Oyundaki yönergeler, oyunu nasıl oynamanız gerektiğini sizlere bildirecektir. Bunları dikkate alarak bebeğe masaj yapmaya başlayabilirsiniz. Masaj bölümünü açmak için, ilk olarak diğer bölümü bitirmeniz gerekir. Bu bölümde Barbie’nin ihtiyacı olan cilt bakımını yerine getirmelisiniz. Burada pek çok cilt bakım malzemesi bulunur. Bunlardan uygun olanları oklarla belli edilmiştir. Önce cımbızı kullanarak bebeğin kaşlarını almaya başlamalı, ardından da eldiveni kullanarak peeling işlemini yapmalısınız. Yüzünü de yıkadıktan sonra, cilt bakım işlemi tamamen bitmiş olacaktır. Ardından spa’ya geçebilir ve onun daha iyi hissetmesini sağlayabilirsiniz.

Barbie Ev Tasarım Oyunları:

Sadece moda alanında değil, ev dekorasyon işlemlerinde barbie fikirlerinizi bekliyor olacak. Bu kategori üzerinden pek çok iyi oyuna rastlayabilir ve bunları zaman kaybetmeden anında oynamaya başlayabilirsiniz. Barbie’nin yeni evini iyi şekilde düzenlemesi için, yardımınıza ihtiyacı vardır. Odaların daha iyi konuma gelmesi için, gerekli olan eşyaları kullanmaya başlamalısınız. Bu eşyalar arasında evin güzelliğini sağlayacak her türden parça bulunur. En modern eşyaları kullanarak, konseptlere göre tasarım yapmaya başlayabilirsiniz. Oda tasarlama oyunu türleri arasında, ev kurma gibi oyunları görebilirsiniz. Bu oyunları başlatmak için sadece oyunu başla yazısının üzerine tıklamanız yeterlidir.

Barbie Gelinlik Tasarlama:

Bu özel gününde ona yardımcı olmalı ve en iyi gelinliği bulmasını sağlamalısınız. Diğer moda oyunlarından farklı olan bu oyunda, çok önemli bir gün için hazırlık yapmanız gerekir. Düğün hazırlıklarını a’dan z’ye yapmalı ve onun için en güzel görünümü oluşturmalısınız. Play tuşu üzerinden giriş yaptığınız oyunda, sizi pek çok kıyafet bekliyor olacak. Gelinlikleri üst ve alt şeklinde oluşturabilir, kendi zevkinize göre bir kombin yapabilirsiniz. Kombini yaptıktan sonra next tuşuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçmiş olacaksınız. Burada tasarlamış olduğunuz gelinliği dikmek için hazırlıklara başlamış gerekir. Gelinliğin kalıbını oluşturarak dikim için tüm işlemleri sırasıyla yapmalısınız. Böylelikle hayalinizdeki tasarımı ortaya çıkarmış olacaksınız.

Diğer Barbie Oyunları:

Barbie oyunlarında, modayla ilgili her şeyi görmeniz mümkün olacaktır. Barbie’ye alışverişi sırasında yardımcı olabilir, onu bir parti öncesi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Öte yandan arkadaşlarına da bir tarz verebilir, her zamankinden daha iyi şekilde görünmelerini sağlayabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Barbi OyunlarıBarbieBarbie OyunlarıBarbi OyunuOda Tasarlama Oyunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İndirimli Araba Kiralama
İndirimli Araba Kiralama
Beylikdüzü Halı Yıkama Hizmetleri
Beylikdüzü Halı Yıkama Hizmetleri
Ramazan Ayı
Ramazan Ayı
Ucuz ve Kaliteli Instagram Takipçisi Kazanmak İçin Ne Yapmalı
Ucuz ve Kaliteli Instagram Takipçisi Kazanmak İçin Ne Yapmalı
En İyi Ve Güncel Oyunların Tek Adresi
En İyi Ve Güncel Oyunların Tek Adresi
BahisDB Maç Analiz Ve Yorumları
BahisDB Maç Analiz Ve Yorumları

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ