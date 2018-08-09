Baltık Kehribarı Diş Kolyesi ve Takı Çeşitleri Kehribar Burada’da

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Yapılan araştırmalarda; bir tür reçine olan kehribarın içeriğindeki süksinik asidin cilt tarafından emilmesi ile bebeklerde diş sancısına karşı rahatlama sağladığı ortaya çıkmıştır. Özellikle Baltık Denizi bölgesinden çıkarılan kehribarlarda süksinik asidin daha fazla olması nedeniyle bu bölgeye ait Baltık Amberi oldukça kıymetli. Sitesinde tamamen saf ve gerçek olduğuna dair garanti belgesine sahip ürünlere yer veren Kehribar Burada’daki kehribar diş kolyesi , kehribar kolye, kehribar yüzük, kehribar tespih, kehribar ve gümüş tasarımlı takılar %100 Baltık kehribarından üretiliyor.

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