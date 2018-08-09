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Baltık Kehribarı Diş Kolyesi ve Takı Çeşitleri Kehribar Burada’da

Yetişkinler için kehribar kolye, kehribar yüzük, kehribar küpe gibi özel tasarımlara da yer veren Kehribarburada.com.tr’de gerçek Baltık kehribarından üretilmiş ürünler yer alıyor.

Baltık Kehribarı Diş Kolyesi ve Takı Çeşitleri Kehribar Burada’da

Yetişkinler için kehribar kolye, kehribar yüzük, kehribar küpe gibi özel tasarımlara da yer veren Kehribarburada.com.tr’de gerçek Baltık kehribarından üretilmiş ürünler yer alıyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:10
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Baltık Kehribarı Diş Kolyesi ve Takı Çeşitleri Kehribar Burada’da

Türkiye'nin resmi GLT sertifikalı Baltık kehribarı adresi Kehribarburada.com.tr’de diş çıkarma dönemindeki bebeklerin rahatlamasını sağlayacak kehribar diş kolyesi çeşitlerinin yanı sıra kehribar bileklik çeşitleri bulunuyor. Yetişkinler için kehribar kolye, kehribar yüzük, kehribar küpe gibi özel tasarımlara da yer veren Kehribarburada.com.tr’de gerçek Baltık kehribarından üretilmiş ürünler yer alıyor.

Yapılan araştırmalarda; bir tür reçine olan kehribarın içeriğindeki süksinik asidin cilt tarafından emilmesi ile bebeklerde diş sancısına karşı rahatlama sağladığı ortaya çıkmıştır. Özellikle Baltık Denizi bölgesinden çıkarılan kehribarlarda süksinik asidin daha fazla olması nedeniyle bu bölgeye ait Baltık Amberi oldukça kıymetli. Sitesinde tamamen saf ve gerçek olduğuna dair garanti belgesine sahip ürünlere yer veren Kehribar Burada’daki kehribar diş kolyesi, kehribar kolye, kehribar yüzük, kehribar tespih, kehribar ve gümüş tasarımlı takılar %100 Baltık kehribarından üretiliyor.

Gerçekliği bağımsız bir kurum olan Türkiye Gemoloji Laboratuvarında (Gemological Laboratory of Turkey) tek tek incelenip analiz edilen Kehribar Burada ürünleri, hızlı bir şekilde temin edilebiliyor. Kehribar Burada; detaylı ürün bilgisi, hızlı gönderi ve satış sonrası özel müşteri desteği ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutuyor.

Baltık kehribarı ürünler, sertifikalarıyla birlikte Kehribar Burada’nın online mağazasından satın alınabiliyor. Kehribar Burada’nın web sitesinde yer alan bebek diş kolyesi, kehribar kolye, kehribar yüzük, kehribar tespih, kehribar ve gümüş tasarımlı takılar %100 Baltık kehribarından üretiliyor. Kehribarı doğru kalitede ve geniş ürün yelpazesi ile tüketicilere sunan Kehribarburada.com.tr web sitesinde bal rengi, karışık renk, limon-kemik rengi kehribar takı çeşitleri yer alıyor.

Baltık Denizi bölgesinden çıkarılan kehribarlarda süksinik asidin daha fazla olması nedeniyle bu bölgeye ait Baltık Amberi oldukça kıymetlidir. Türkiye'nin resmi GLT sertifikalı Baltık kehribarı adresi Kehribar Burada web sitesinde kehribar bebek kolye çeşitleri, kehribar bileklik, kehribar tespih, kehribar ve gümüş küpe çeşitleri, kehribar yüzükleri bulabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

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