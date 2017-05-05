BahisDB Maç Analiz Ve Yorumları

En iyi maç analizlerinin ve maç sonucu tahminlerini yer aldığı web sitesi BahisDB sitesinde ücretsiz bir şekilde sizlerde banko kuponlar hakkında ki yorumlara göz atabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan web sitesinde maç yorum ve analizlerinin yanı sıra maçın muhtemel sonucu hakkında da tahminler bulunmaktadır. Türkiye’nin en çok kazandıran tahmin sitesi olan Bahisdb.com sitesinde birçok ücretsiz hizmet bulunmaktadır.

Tutma İhtimali Nedir?

Bahis tahmini olan web sitesinde maç sonuçları büyük oranla tutmaktadır. Maçlar hakkında yapılan analiz ve istatistikler sayesinde verilen sonuçlar %80 - %90 oranında tutmaktadır. Sizlerde bu yüksek başarı oranı sayesinde kazanmaya başlayabilirsiniz. Eksik futbolcusu olan maç cezası, seyirci cezası olan hatta teknik direktörünü değiştiren yeni bir başlangıç yapan takımları da öğrenerek daha etkili bir kupon oluşturabilirsiniz. Bazı maçlar özellikle kupa maçları bazen tek maç usulü oynandığından maçın berabere bitme olasılığı yüksek olabiliyor. Rövanşı olan maçlarda ise bazen takımın yenilmesi bile ona turu getirdiği için buna razı gelebilir bunları bilmek bahis almak için her zaman iyi olmaktadır.

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