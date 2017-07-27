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Baby Shower Partileri Nasıl Hazırlanır?

Son yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde moda olan ve anneler tarafından çok fazla benimsenmiş olan Baby Shower partileri oldukça dikkat çekmiş ve bir o kadar da sevilmiştir.

Baby Shower Partileri Nasıl Hazırlanır?

Son yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde moda olan ve anneler tarafından çok fazla benimsenmiş olan Baby Shower partileri oldukça dikkat çekmiş ve bir o kadar da sevilmiştir.

27 Temmuz 2017 Perşembe 08:24
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Baby Shower Partileri Nasıl Hazırlanır?

Baby Shower nedir sorusu sorulacak olursa eğer; annelerin hamileliklerinin son aylarına doğru annenin moralinin düzelmesi ve doğum heyecanını atabilmesi için hazırlanmış olan kutlamalar anlamına da gelmektedir. Genelde bu partileri düzenleyen kişi ya da kişiler annenin en yakın arkadaşları, kardeşleri ya da aile üyelerinden kişilerdir. Bu kişiler partiyi organize eder ev anneye karşı büyük bir moral kaynağı olur.

Partide ki asıl amaç ailenin bebek için duymuş oldukları ihtiyaçlara katkı sağlamaktadır. Bebek için gerekli olan ihtiyaçlar anne tarafından listelenir ve bu liste dâhilinde alışverişler gerçekleştirilir. Bu parti sırasında Baby Shower hediyeleri davetliler tarafından anneye teslim edilir ve büyük bir coşku ile partiye devam edilir. Partide yalnızca bebek için gerekli olan hediyeler değil annenin de ihtiyacına yönelik olarak ta hediye seçimleri de yazılabilmektedir. Anne bu şekilde doğum öncesinde doğum için ve bebek için gerekli olan ihtiyaçlarının büyük bir kısmına sahip olurken diğer taraftan da büyük bir psikolojik destek almış olmaktadır. Anne adayı arkadaşları ile birlikte bu mutlu anında güzel zaman geçirirken bebeği için de uzun yıllar hatırlanacak olan bir anıyı da yaşamış olabilmektedir. Parti sırasında anne ve partiye gelen diğer üyelerin daha keyifli vakit geçirebilmesi için parti sırasında oyunlar oynanır ve parti daha da unutulmaz bir hale getirilir. Baby Shower partisi anne ve arkadaşları için büyük bir mutluluk kaynağı haline gelir. Günümüzde pek çok kişi bu tarz partiler ile doğum öncesi moral bulabilmektedir.

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