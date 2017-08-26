Babetler ayakkabı modelleri arasında yüksek topuklarla yürüyemeyen ve ayaklarından rahatsız olan kişiler için mükemmel bir alternatif oluyor. Özellikle düz tabana sahip bayanlar yüksek topuklularla yürüyememekten yüksek topuklu ayakkabı giydiklerinde ise ayaklarının şiddetle ağrıdığından şikayet eder dururlar. Bununla birlikte daha Nazif olan bu ayakkabıların tercihi rahatına düşkün olan bayanların da ilgi alanına giriyor.

Babet Hangi Mevsimde Giyilir?

Ayakların yalnızca üst kısmının görünmesini sağlayan, yere düz bir vaziyette tasarlanan babet modelleri ni incelemek için içerisinde bulunduğumuz mevsim babet giymenin tam da zamanıdır denilebilir. Genellikle ilkbahar ve yaz mevsimleri babet giymenin mevsimidir şeklinde algı ile karşılanır.