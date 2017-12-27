Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111981
ALTIN
158.023
DOLAR
3.8239
STERLİN
5.1248
EURO
4.5507
Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı
Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı
Golcü prens
Golcü prens
Sabiha Gökçen rekor kırdı
Sabiha Gökçen rekor kırdı
Kapadokya yeni yıla 'hareketli' girecek
Kapadokya yeni yıla 'hareketli' girecek
Doğuda yayla sevinci sürüyor
Doğuda yayla sevinci sürüyor

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’dan Araç Satın Aldı!

Duyanları gülümseten olayda araç satın almak isteyen Aziz Yıldırım isimli vatandaş, Aykut Kocaman isimli bir başka vatandaşın satışa çıkardığı aracı satın aldı.

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’dan Araç Satın Aldı!

Duyanları gülümseten olayda araç satın almak isteyen Aziz Yıldırım isimli vatandaş, Aykut Kocaman isimli bir başka vatandaşın satışa çıkardığı aracı satın aldı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:58
0 Okunma
Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’dan Araç Satın Aldı!
banner84

Çanakkale’nin Biga ilçesinde eşine az rastlanacak türden bir durum yaşandı. Duyanları gülümseten olayda araç satın almak isteyen Aziz Yıldırım isimli vatandaş, Aykut Kocaman isimli bir başka vatandaşın satışa çıkardığı aracı satın aldı. Duyanları hayrete düşüren olay sadece bir isim benzerliği olmasına rağmen duyanlara eğlenceli anlar yaşattı.

Soyadının Ne Olduğunu Bilmiyordum

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım ve Teknik Adam Aykut Kocaman, aynı isimleri taşıyan iki vatandaşın araç satışında anıldılar. Buna göre Çanakkale ilinin Biga ilçesinde araba satın almak isteyen Aziz Yıldırım ismine sahip vatandaş beğendiği aracı almak için aracını satışa çıkaran ve ismi Aykut Kocaman olan vatandaş ile görüştü. Araç ile ilgili kontrolleri yapan Aziz Yıldırım adındaki vatandaş, aracın sahibi aslında daha önceden tanıdığını ancak soyadının Yıldırım olduğunu bilmediğini söyledi. Aracı beğenerek satın almaya karar veren Aziz Yıldırım adındaki vatandaş ile Aykut Kocaman satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için notere gittiklerinde ise herkese tebessüm ettiren olay gerçekleşti. Kimliklerini görevlilere teslim eden alışveriş tarafları birbirlerinin isimlerinin Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım olduğunu öğrenmiş oldular.

Önce Çok Şaşırdık, Sonra Espri Yaptık

Araç alışverişi yaparken satış işlemleri için notere giden Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım adlı iki vatandaş noterde birbirinin isimlerini öğrendiklerinde eğlenceli anlar yaşandı. Buna göre başta kendilerinin de şaşırdıklarını ifade eden Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım daha sonra ise bu durum ile ilgili espri yaparak eğlendiklerini açıkladılar.

1990 model aracını satmak isteyen Aykut Kocaman’ın aracını beğenen Aziz Yıldırım’a satması şeklinde yaşanan ilginç durum Fenerbahçe Kulübü ve Fenerbahçe taraftarları tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

Posta’da yayınlanan haberle yayılmış olan ve herkesi şaşırtan olay, Biga’daki noterde gerçekleşti. Biga Yeniceköy’de ikamet eden Aykut Kocaman aracını beğenen ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı ile aynı isme sahip olan Aziz Yıldırım adlı vatandaşa aracını satarak eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Fenerbahçe yönetimine de tebessüm eden bunun gibi isim benzerliklerinin yaşanması ise olağan bir durum. Spor dünyası hakkındaki en güncel haberleri ve en yüksek oranları supertotobet canlı bahis sitesi ve online bahis sitesi trbet üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Supertotobet Canlı Bahis SitesiOnline Bahis Sitesi TrbetAziz YıldırımAykut Kocaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kış Lastiği Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?
Kış Lastiği Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?
Testis Protezi Ve Tek Testis
Testis Protezi Ve Tek Testis
Borsa ve Borsa Nedir ? İşlemler Nasıl Yapılır ?
Borsa ve Borsa Nedir ? İşlemler Nasıl Yapılır ?
GearBest ile Alışveriş Deneyimi
GearBest ile Alışveriş Deneyimi
Amerika’da göçmenlik için prosedürler
Amerika’da göçmenlik için prosedürler
Fritöz Nedir? Ne İşe Yarar?
Fritöz Nedir? Ne İşe Yarar?
Evkurdan Kredi Kartsız Taksitli Alışveriş Nasıl Yapılır?
Evkurdan Kredi Kartsız Taksitli Alışveriş Nasıl Yapılır?
İsmail Dikmen, İlk Albümünü Çıkarttı - Haber
İsmail Dikmen, İlk Albümünü Çıkarttı - Haber
PTT Bank'dan İhtiyaç Kredi Nasıl Alınır?
PTT Bank'dan İhtiyaç Kredi Nasıl Alınır?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ