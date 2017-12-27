Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’dan Araç Satın Aldı!

Çanakkale’nin Biga ilçesinde eşine az rastlanacak türden bir durum yaşandı. Duyanları gülümseten olayda araç satın almak isteyen Aziz Yıldırım isimli vatandaş, Aykut Kocaman isimli bir başka vatandaşın satışa çıkardığı aracı satın aldı. Duyanları hayrete düşüren olay sadece bir isim benzerliği olmasına rağmen duyanlara eğlenceli anlar yaşattı.

Soyadının Ne Olduğunu Bilmiyordum

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım ve Teknik Adam Aykut Kocaman, aynı isimleri taşıyan iki vatandaşın araç satışında anıldılar. Buna göre Çanakkale ilinin Biga ilçesinde araba satın almak isteyen Aziz Yıldırım ismine sahip vatandaş beğendiği aracı almak için aracını satışa çıkaran ve ismi Aykut Kocaman olan vatandaş ile görüştü. Araç ile ilgili kontrolleri yapan Aziz Yıldırım adındaki vatandaş, aracın sahibi aslında daha önceden tanıdığını ancak soyadının Yıldırım olduğunu bilmediğini söyledi. Aracı beğenerek satın almaya karar veren Aziz Yıldırım adındaki vatandaş ile Aykut Kocaman satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için notere gittiklerinde ise herkese tebessüm ettiren olay gerçekleşti. Kimliklerini görevlilere teslim eden alışveriş tarafları birbirlerinin isimlerinin Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım olduğunu öğrenmiş oldular.

Önce Çok Şaşırdık, Sonra Espri Yaptık

Araç alışverişi yaparken satış işlemleri için notere giden Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım adlı iki vatandaş noterde birbirinin isimlerini öğrendiklerinde eğlenceli anlar yaşandı. Buna göre başta kendilerinin de şaşırdıklarını ifade eden Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım daha sonra ise bu durum ile ilgili espri yaparak eğlendiklerini açıkladılar.

1990 model aracını satmak isteyen Aykut Kocaman’ın aracını beğenen Aziz Yıldırım’a satması şeklinde yaşanan ilginç durum Fenerbahçe Kulübü ve Fenerbahçe taraftarları tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.