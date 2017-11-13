Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109106
ALTIN
159.806
DOLAR
3.8871
STERLİN
5.0834
EURO
4.5339
'FETÖ'cüleri vurun' emri
'FETÖ'cüleri vurun' emri
"Aman Yavaş Aheste"
"Aman Yavaş Aheste"
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı
Cari açık rakamları açıklandı
Cari açık rakamları açıklandı
Trabzonspor hazırlık maçında rahat kazandı
Trabzonspor hazırlık maçında rahat kazandı

Aykut Kocaman İstifasında Gelişme

Fenerbahçe, Süper Lig’deki son maçında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalarak bu hafta da puan kaybı yaşadı.

Aykut Kocaman İstifasında Gelişme

Fenerbahçe, Süper Lig’deki son maçında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalarak bu hafta da puan kaybı yaşadı.

13 Kasım 2017 Pazartesi 17:29
0 Okunma
Aykut Kocaman İstifasında Gelişme

Bu sezon sadece 4 galibiyet alabilen Fenerbahçe’nin 5 beraberliği ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Kalesinde çok gol görmesi ile dikkat çeken Fenerbahçe, 11 maçta 16 gol yedi ve buna karşın 21 gol attı. Bu durumun sonucunda Fenerbahçe 17 puanla 7. sırada bulunuyor. Fenerbahçe’nin lider Galatasaray ile arasında 9 puan fark bulunuyor.

Sezon başında zayıf rakibi Vardar’a elenerek Avrupa Kupasına katılma şansını da kaybeden Fenerbahçe’de ligdeki puan kayıplarının ardından taraftar faturayı Aykut Kocaman’a kesti. Fenerbahçe tribünü her maçta Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman’ı istifaya davet ediyor. Osmanlıspor maçının ardından yaptığı açıklamada hatanın kendisinde olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, üzerine düşen görevi e yapacağını belirtti. Bu açıklamasının ardından tüm camia istifa sinyalini verdiğini düşündü fakat Aykut Kocaman henüz istifa etmedi.

Alınan haberlere göre Aykut Kocaman henüz yönetime yazılı bir istifa dilekçesi iletmemiş. Tüm takımın ve teknik heyetin izinli olmasından dolayı Aykut Kocaman’ın yönetimle görüşemediği ortaya çıktı. Yarın takım toplanıp idman yapacak. Aykut Kocaman'ın tesislere gelerek takımın başında olması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre başta Başkan Aziz Yıldırım olmak üzere yöneticiler Aykut hocanın kalmasından yana.

Bu yola birlikte girdiklerini düşünen yöneticiler bu sezonu en iyi şekilde birlikte tamamlamak için çaba gösterecekler. Bu saate kadar alınmış bir karar yok. Yönetimin de bu olaya yarın Aykut Kocaman ile görüştükten sonra kesin karar vermesi bekleniyor.

Aykut Kocaman, daha önce 2010/2011, 2011/2012 ve 2012/2013 olmak üzere 3 sezon Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü yapmıştı. İlk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Kocaman, Türkiye Kupasını da 2 kez kazandı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile yarı finale kadar çıkarak tarihe geçti.

Aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan oyuncusu olan Aykut Kocaman, bu sezon taraftarı memnun edemedi. Spor dünyası hakkındaki en güncel bilgileri, en iyi online bahis siteleri arasında yer alan bets10 sitesinde bulabilir yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
En Iyi Online Bahis SiteleriBets10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En Uygun ve En Ucuz Flypgs Uçak Biletleri Ucakbileti.com’da
En Uygun ve En Ucuz Flypgs Uçak Biletleri Ucakbileti.com’da
Özel Günlerde Online Alışverişin Rolü ve Payı
Özel Günlerde Online Alışverişin Rolü ve Payı
En Çok Tercih Edilen Tesbih Modelleri
En Çok Tercih Edilen Tesbih Modelleri
En Konforlu Tatil Seçenekleri İçin Selge Beach
En Konforlu Tatil Seçenekleri İçin Selge Beach
Kurumsal Web Sitesi Tasarımı
Kurumsal Web Sitesi Tasarımı
Gearbest Türkiye Artık Online!
Gearbest Türkiye Artık Online!
E2 Amerika Vizesi ile Göçmenlik
E2 Amerika Vizesi ile Göçmenlik
En iyi canlı bahis deneyimi Kral Canlı Bahis'te
En iyi canlı bahis deneyimi Kral Canlı Bahis'te
Manyetik Kirpik Hakkında Merak Edilenler
Manyetik Kirpik Hakkında Merak Edilenler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ