Aykut Kocaman İstifasında Gelişme

Bu sezon sadece 4 galibiyet alabilen Fenerbahçe’nin 5 beraberliği ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Kalesinde çok gol görmesi ile dikkat çeken Fenerbahçe, 11 maçta 16 gol yedi ve buna karşın 21 gol attı. Bu durumun sonucunda Fenerbahçe 17 puanla 7. sırada bulunuyor. Fenerbahçe’nin lider Galatasaray ile arasında 9 puan fark bulunuyor.

Sezon başında zayıf rakibi Vardar’a elenerek Avrupa Kupasına katılma şansını da kaybeden Fenerbahçe’de ligdeki puan kayıplarının ardından taraftar faturayı Aykut Kocaman’a kesti. Fenerbahçe tribünü her maçta Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman’ı istifaya davet ediyor. Osmanlıspor maçının ardından yaptığı açıklamada hatanın kendisinde olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, üzerine düşen görevi e yapacağını belirtti. Bu açıklamasının ardından tüm camia istifa sinyalini verdiğini düşündü fakat Aykut Kocaman henüz istifa etmedi.

Alınan haberlere göre Aykut Kocaman henüz yönetime yazılı bir istifa dilekçesi iletmemiş. Tüm takımın ve teknik heyetin izinli olmasından dolayı Aykut Kocaman’ın yönetimle görüşemediği ortaya çıktı. Yarın takım toplanıp idman yapacak. Aykut Kocaman'ın tesislere gelerek takımın başında olması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre başta Başkan Aziz Yıldırım olmak üzere yöneticiler Aykut hocanın kalmasından yana.

Bu yola birlikte girdiklerini düşünen yöneticiler bu sezonu en iyi şekilde birlikte tamamlamak için çaba gösterecekler. Bu saate kadar alınmış bir karar yok. Yönetimin de bu olaya yarın Aykut Kocaman ile görüştükten sonra kesin karar vermesi bekleniyor.

Aykut Kocaman, daha önce 2010/2011, 2011/2012 ve 2012/2013 olmak üzere 3 sezon Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü yapmıştı. İlk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Kocaman, Türkiye Kupasını da 2 kez kazandı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile yarı finale kadar çıkarak tarihe geçti.