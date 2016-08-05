Ayakkabı Modelleri Seçimi

Tasarımcılar bu konuda çok dikkatli olarak markalara sürekli farklı ayakkabılar tasarlamaktadır. Tasarlanan bu ayakkabılar içerisinden dilediğiniz ayakkabıyı seçmekte özgürsünüz. Genellikle kadınlar ayakkabı seçimine çok fazla önem verirler. Ayakkabı seçerken öncelikle mutlaka ayakkabıyı ayak numaranıza göre almalısınız. Genellikle kadınlar ayak numaralarını küçük söyleme eğilimindedir. Böyle bir yanlış yapmayarak sağlıklı bir şekilde gerçek ayak numaranıza göre ayakkabı tercihi yapmalısınız. Ayakkabı modelleri çok çeşitlilik göstermektedir. Ayağınız büyük olsa bile bazı ayakkabılar modeli sayesinde ayağınızı olduğundan çok daha küçük gösterebilmektedir. Günümüzde artık gelişen moda sayesinde kadınlar fazla kilolu bölgelerini bile giydikleri kıyafetler ile yok edebilmektedir. Bu noktada sizde elbette ki büyük ayağınızı küçük gösterme şansına sahipsiniz.



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