Ay Çekirdeği Sivilce Yapar Mı?

Önemli bir günün arifesindesiniz… Stres had safada, her şeyin yolunda gitmesini istiyorsunuz. Cildinizde bir gerginlik var, anlınızda bir kızarıklık… O da ne? İşte kocaman, şişkin, kıpkırmızı bir sivilce!

Sivilceler her yaştan pek çok kişinin cilt problemlerinin başında yer alıyor. Sadece ergenlik döneminde de-ğil, hayatın her alanında karşılaşılabilen bir sorun. Ayrıca cinsiyet ayrımı yapmıyor, herkesin başına bela olabiliyor. Peki, bu sorunun sorumlusu ne?

Konu sivilce olunca, olağan şüphelilerin başında yediklerimiz geliyor. Özellikle patlamış mısır, cips, çikolata ve tabii ki ay çekirdeği! Pek çok kişi sivilce yaptığı düşüncesi ile ay çekirdeğinden uzak duruyor. Bu kuruyemişin yağlı yapısı ile yüzdeki yağlanma arasında bir bağlantı kuruyor. Eğer çekirdek seviyorsanız ve aynı zamanda sivilce sorunu yaşıyorsanız, dikkat! Size bir iyi bir de kötü haberimiz var: Cildinizdeki sivil-celerin sorumlusu toptan ay çekirdeği değil! Ancak etkisi yok da denemez…

Sivilce Neden Oluşur?

Öncelikle bu konu tamamen kişisel… Herkesin parmak izi gibi, cilt yapısı da birbirinden farklı. Yüzümüz-deki sivilcelerin arkasında da, birbirinden farklı nedenler yer alıyor. Suçu ay çekirdeğine atmadan önce, sivilcenin nedenlerine göz atmakta yarar var.

Önce ergenlik dönemine bakalım. Çocukluk ve yetişkinlik arasındaki bu dönemde, hormonlar iş başındadır. Seste kalınlaşma, deride kıllanma, bedende şekillenme ve ciltte yağlanma; bu durumun örnekleri arasın-da… Bu yağlanma, ergenlik döneminde sivilceye neden olabilir. Yaş ilerledikçe, sivilceler de geçer.

Şimdi de ergenlik dışı dönemdeki sivilcenin genel sebeplerine bakalım… Sivilce, derimizin nefes almasına yardımcı olan gözeneklerin tıkanması sonucunda oluşur. Bu gözenekleri kapatan unsurlar arasında makyaj, ter, dış ortamdaki maddeler ve tabii ki yağ yer almaktadır. Ellerinizi sürekli olarak yüzünüze dokunduru-yorsanız, yüzünüzü yeterince temizlemiyorsanız, yastık kılıfınızı sık değiştirmiyorsanız; sivilce sorunu yaşamanız muhtemel. Bu küçük önemlerle geçen sivilceler için endişelenmeye de gerek yok.

Bu minik önerileri takip ettiniz, ancak sivilce sorununuz hala geçmedi… Belki de biraz daha derine inme-niz lazım! Çoğu zaman kronik sivilcenin sebebi, deri altındaki viral bir rahatsızlık olabilir. Temizliyorsu-nuz, özen gösteriyorsunuz, yine de kurtulamıyorsunuz… O zaman çekirdeğinizi çıtlamaya gönül rahatlığı ile devam edin, ve en kısa zamanda bir dermatologla görüşün! Belki de çözüm çekirdeği bırakmak değil, etkili bir tedavi uygulamaktadır.

Çekirdek Sivilce Yapar Mı?

Yüzdeki yağlanmanın sivilceye neden olduğunu öğrendik. Peki, ya yediklerimizdeki yağlar? İyi haber şu: yediğiniz yemeklerdeki yağlar yüzünüzdeki gözenekleri kapatmaz! Yani yağlı bir toptan kuruyemiş yiyen kişi, sivilce çıkartmaz. Ay çekirdeklerinin kavrulmasa ya da tuzlanmasa sırasındaki işlemler de sivilceye neden olmamaktadır. Yani, çekirdek sivilce yapmaz!

Yazımızın başında “bir iyi bir de kötü haber” demiştik… Çekirdeği akladığımıza göre, gelelim kötü habere. Öncelikle şunu unutmamakta fayda var, her şeyin fazlası zarar. Dünyanın en faydalı yiyeceği bile aşırı derecede tüketildiği takdirde size yarardan çok zarar verecektir. Çekirdekte de durum istisnai değil. Sürekli olarak tuzlu ve yağlı yiyecekler yemek, yeterince sağlıklı beslenmemek anlamına geliyor. Bu durum da, sivilce ve benzeri pek çok rahatsızlığa neden olabilir. Ay çekirdeği tüketimini dengeli tutmak, atıştırmalık-ları farklı kuruyemişler, meyve ve sebzelerle çeşitlendirmek oldukça önemli.

Ay Çekirdeğinin Suçu Yok!

Ay çekirdeği, dozunda tüketildiğinde ve dengeli bir beslenme düzenin içerisine dahil edildiğinde, tek başına sivilceye neden olmamaktadır. Yüzümüzdeki sivilcelenmenin pek çok nedeni olabilir, ve eğer sürekli ve sadece ay çekirdeği yiyorsak, bunun da etkisi görülebilir. Ancak basit beslenme kuralları takip edildiğinde sorunsuzca tüketilebilir. Eğer sivilce problemi yaşıyorsanız, mutlaka bir cilt doktoruna danışın. Son olarak şunu belirtelim: Yüzünüzdeki bir problemin sizi tanımlamasına ve üzmesine müsade etmeyin! Önemli olan iç güzelliğidir.