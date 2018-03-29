Atiker Konyaspor Adis Jahovic’i Kadrosuna Kattı

Artık görüşmelerin tamamlanmasının ardından, başarılı forvet oyuncusu 1 senesi opsiyonlu olmak üzere 3 buçuk senelik sözleşmeyi imzaladı. Artık başarılı 30 yaşındaki forvet oyuncusunu Atiker Konyaspor takımı için forma giyerken göreceğiz.

Makedonyalı forvt oyuncusu için 1 senesi opsiyonlu olmak üzere, 3 buçuk senelik anlaşmaya varıldı. Göztepe’den transferi yapılan oyuncu için zaten görüşmeler iki takım arasında sağlanıyordu. Sonrasında yapılan görüşmeler netice vererek, Jahovic’in Atiker Konyaspor’a transferi gerçekleşmiş oldu. Anlaşma Büyükşehir Belediye Stadyumun toplantı salonunda gerçekleştirildi. İmza törenine Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz ile Adis Jahovic katıldı. Böylece önemli bir transfer gerçekleşerek istenilen neticelerde alınmış oldu.

Kulüp Başkanı Yılmaz Transfere İkişkin Çeşitli Açıklamalarda Bulundu

Transfer için açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Kendisi Süper Lig’in önemli isimlerindendir ve Adis Jahovic’in çok kısa sürede uyum sağlayarak başarılı işleri ortaya koyacağına inanıyoruz” dedi. Ayrıca açıklamasının devamında, “Adis Jahovic daha önce Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde top koşturan ve oldukça başarılı olmuş bir isimdir” diyerek oyuncunun ne kadar güzel bir etkiye sahip olacağının müjdelerini vermiştir. Bu sayede Atiker Konyaspor Adis Jahovic’i transfer ederek, forvet alanında önemli ve tecrübeli bir ismi kazandırmış oldu.

Başkanın yaptığı açıklamaların yanı sıra Adis Jahovic’te bir takım açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda; Büyük bir kulübe geldim, daha kapıdan girdiğim anda etkileyici havası var ve stadyum muhteşem. Kendimi burada olduköa iyi hissediyorum. Atiker Konyaspor’u yakından takip ediyordum ve Avrupa ile Süper Lig’te önemli başarılara imza atıldı. Kaldığımız yerden devam etmek için buradayız diye ekleyerek, transferi için çeşitli açıklamalarda bulundu.

Adis Jahovic aynı zamanda; taraftarların ve takım arkadaşlarımız ile birlikte bir bütün olarak bulunduğumuz durumdan sıyrılacaklarını ifade etti. Daha keyifli ve rahat maçların izletilebileceği bir dönemi getireceğiz diyerek önemii açıklamalarda bulunmuştur. Adis Jahovic, Göztepe’de Süper Lig’in ilk yarısında 18 maçında 14 gol atarak, bu alandaki başarısını da etkili bir şekilde göstermiştir. Futbol ile ilgili en güncel haberleri ve maçlara açılan en yüksek oranları piabet ve 1xbet siteleri üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.