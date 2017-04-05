ATATÜRK'E RÜŞVET TEKLİF EDEN ALMAN MAREŞAL ??? FALKENHAYN OSMANLI’DA MAREŞAL OLUYOR Falkenhayn’ın emrine aylık 200 bin altın, karargahı tümüyle Alman subaylardan oluşan Yıldırım Ordusu’na operasyon için 5 milyon altın tahsis ediliyor… Temmuz 1917’de Falkenhayn’ı, Filistin Cephesi’nde yeni kurulan Yıldırım Orduları’nın Kumandanı olarak görüyoruz… Falkenhayn, Alman-Osmanlı gizli askeri anlaşması gereği Osmanlı ordusuna bir üst rütbe ile bu kez ‘Mareşal’ rütbesiyle geliyor… Falkenhayn’ın Filistin-Suriye cephesine gelmesi, üç yıldır burada geniş askeri-vali yetkileri ile hüküm süren Cemal Paşa’yı çok rahatsız ediyor… Cemal Paşa, Enver Paşa’ya ‘Verdun’de Almanların belası olan Falkenhayn’ın şimdi de Filistin’in başına bela olacağını’ öne sürüyor ve gelmemesini istiyor… ALMAN YARDIMI İÇİN FALKENHAYN Enver Paşa ise, Almanlar’dan gelen mali yardımın sürmesi için, Filistin’de bir Alman komutan olması gerektiğini öne sürüyor… Cemal Paşa Enver’e ‘Ya Falkenhayn ya ben’ diyor… Enver Paşa ‘Falkenhayn’ı tercih ediyor… Cemal Paşa’yı bir bahane ile Almanya’ya yollayan Enver Paşa, bölgeye tam yetkiyle Falkenhayn’ı gönderiyor… O sırada bölgede bulunan 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal’dir… Mustafa Kemal her işe karışan Falkenhayn ile anlaşamaz… Aralarında sert yazışmalar olur… Mustafa Kemal 20 Eylül 1917’de Enver ve Talat Paşalar’a zehir zemberek bir ‘Memleket felakete gidiyor’ raporu yazarak, 7. Ordu’nun başından izinsiz ayrılıp, kendi deyimi ile ‘asi bir general’ olarak İstanbul’a döner… Enver Paşa’nın, Mustafa Kemal’i ordudan atma teşebbüsüne karşı çıkan Talat Paşa, ona bir görev ayarlayıp, Şehzade Vahdettin ile birlikte Almanya’ya yollar… FALKENHAYN’DAN MUSTAFA KEMAL’E 7 SANDIK ALTIN Bu sırada Falkenhayn ile Mustafa Kemal arasında yaşanan ilginç bir altın hikayesi vardır… 1917 yılı haziran ayında İstanbul’dan Halep’teki 7. Ordu karargahına hareket etmeye hazırlanan Komutan Mustafa Kemal’in Akaretler’deki 76 nolu evine bir Alman subayı gelir ve 7 küçük, zarif sandık içinde altın getirir… Mustafa Kemal Alman subaya, bu altınların yanlış geldiğini, ordu levazım komutanlığına gönderilmesi gerektiğini belirtir... Alman subay, Falkenhayn’ın bunları komutanın şahsına yolladığını öne sürer… MUSTAFA KEMAL’DEN FALKENHAYN’A DERS: BENİ SATIN ALAMAZSIN! Mustafa Kemal durumu garipser, bu altınları kabul etmez ve imzasıyla Falkenhayn’a yolladığı bir senet karşılığı, 7. Ordu Levazım Müdürlüğü’ne yollar… Mustafa Kemal üç ay sonra Falkenhayn ile sert şekilde yazışıp 7. Ordu Komutanlığı’ndan ayrılırken, verdiği senedi Falkenhayn’dan zorla geri aldırır ve yerine 7. Ordu’ya vekaleten bıraktığı Ali Rıza Paşa adına imzalı bir senetle değiştirir… Mustafa Kemal’in Falkenhayn’a mesajı açıktır: ‘Türk subayını rüşvetle satın alamazsın!’ Falkenhayn’ın Filistin’e gelişi Cemal Paşa’nın öngördüğü gibi bir felaket olur… İngilizler 3 ay sonra 31 Ekim 1917’de Kudüs ve Filistin’in tümünü ele geçirirler… FALKENHAYN KUDÜS’Ü SAVAŞSIZ TESLİM EDER Falkenhayn tarihi kentin yıkılmaması gerekçesi ile Kudüs’ü savaşsız İngilizlere teslim eder… Falkenhayn’ın bu tutumunda kentin yeniden Hıristiyanların eline geçmesi isteğinin de rol oynadığı öne sürülür… İngiliz General Allenby, Kudüs’e girince kenti Haçlılar’dan geri alan Selahattin Eyyubi’nin mezarına gider, mezar taşına ayağını dayayarak ‘İşte tekrar geldik Selahattin!’ der… Cemal Paşa, Kudüs’ün düşmesi üzerine, bölgeyi terkedip trende ağlaya ağlaya İstanbul’a döner… Falkenhayn Filistin’deki bu başarısızlıklar üzerine 4. Mart 1918’de Batı Rusya’daki Alman 10. Ordusu Komutanlığına atanır… Yıldırım Ordularının başına Liman Von Sanders getirilir… I.Dünya Savaşı’nın son günlerinde 30 Ekim 1918’de ise Yıldırım Orduları Kumandanlığı’na Mustafa Kemal getirilir…O günlerde İngiliz taarruzundan zar zor kurtardığı Türk ordusunun son birliklerini Anadolu sınırına çeken Mustafa Kemal, Mondros Teslimiyet Anlaşmasının şartlarını kabul etmeyecek, İstanbul’un emriyle görevden alınacak ve 13 Kasım 1918’de İşgal İstanbul’una dönecektir…. Kaynak: TEK ADAM ,Şevket Süreyya AYDEMİR ÖNCE VATAN GAZETESİ