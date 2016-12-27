Çocukların üniversiteye hazırlanma aşamasına yetenekleri doğrultusunda ilerlemeleri ve bu alanda çalışma hayatına adım atmaları ve eğitimlerini de bu alanda ilerletmeleri gelecekleri için çok önemlidir. Bu sebep ile onların eğitim alanında yeteneklerini sergileyebilecekleri ve onarlın bu yeteneklerinin farkına varabilecekleri alanlarda eğitim almaları gerekiyor. İstanbul gibi kentlerde birçok özel liseler ve özel okullar yer alıp bu özle okullarda arzu edilen ölçüde eğitim uygulamaları yapılabiliyor. İstanbul özel liseler
kulvarında yer alan Atabek Koleji çocukların geleceğine adım atmalarında onları yaşamlarını kolaylaştırırken, hayatlarının kararlarını alma aşamasına yanlarında duran özel bir kurumdur.
Atabek Koleji çocukların sadece eğitim değil aynı zamanda ruhsal durumlarının da bilincinde olup onların bu aşamada destekçisi oluyor. Çocukların yetenekleri doğrultusunda kendi iş alan seçimlerini yaparak, isteklerine uygun olan meslek seçimi yapmalarında ve hayatta bir adım ilerde olmanın kazancını yaşamalarına imkân veriyor.
Atabek Koleji İmkânları
İstanbul özel lise
kulvarında yer alan Atabek Koleji, çocukların anaokulundan lise yaşamına kadar yanında olarak onların hem kişisel gelişimlerine destek olurken hem de eğitim alanında gelişmelerini sağlıyor. Özel yetenekleri doğrultusunda gelişimlerini sergileyebilecekleri alanları sayesinde de onarlı yaşamlarına bir renk katan Atabek Koleji, spor alanları, ekolojik bahçesi, hayvanat bahçesi, müzik atölyesi, akıl oyunları atölyesi ve laboratuarının kapılarını tüm öğrencilere açıyor. Onların eğitimlerinde her daim yanında yer alan Kolej de aynı zamanda akıllı sınıf özelliği yer alan dersliklerde yirmi dört kişilik alanlar içinde eğitim görmelerin sağlıyor.
Atabek Koleji eğitim alanında sunduğu imkânların yanı sıra çocukların değerlerimize olan katkılarını ve gelişimlerini sağlamak amacı ile çeşitli projelere de yer açıyor. Bu projeler kapsamına çocukların değer yargılarına bakış açılarını ve farkındalık kazanmalarına yardımcı oluyor. Bir çocuğun gelişimine destek vererek iyi eğitim almış olan bir insan yaratmanın yanı sıra iyi bir birey olmanın da aşılanması aşamasına oldukça önemli yolarlın katledilmesini sağlayarak, özverili bir tutum yaratıyor.
Atabek koleji hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak, kayıt imkânları hakkında bilgi almak ve iletişime geçebilmek için http://www.atabekkoleji.com/istanbul-ozel-okullar/
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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