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Arda Turan Medipol Başakşehir’de

Süper Lig’de yılın transferi sonunda gerçekleşti. Dünya yıldızı milli futbolcumuz Arda Turan, Barcelona takımından ayrılarak İstanbul kulüplerinden Medipol Başakşehir’e 1 yılı opsiyonlu olarak 2,5 yıllık imza attı. Transferin bonservis ücreti ödenerek değil, kiralık olarak yapıldığı duyuruldu.

Arda Turan Medipol Başakşehir’de

Süper Lig’de yılın transferi sonunda gerçekleşti. Dünya yıldızı milli futbolcumuz Arda Turan, Barcelona takımından ayrılarak İstanbul kulüplerinden Medipol Başakşehir’e 1 yılı opsiyonlu olarak 2,5 yıllık imza attı. Transferin bonservis ücreti ödenerek değil, kiralık olarak yapıldığı duyuruldu.

29 Mart 2018 Perşembe 14:00
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Arda Turan Medipol Başakşehir’de

Ülkemizde Galatasaray altyapısından yetişen ve son yıllarda bazı sorunlar yaşasa da en önemli Türk futbolculardan biri olarak kabul edilen Arda Turan sürpriz bir karar ile Medipol Başakşehir’e transfer oldu. Altyapısından yetiştiği Galatasaray’dan önemli bir bonservis ücretiyle İspanya’nın Atletico Madrid takımına transfer olan ve daha sonra 40 milyon euro gibi astronomik bir transfer ücretiyle dünyanın en önemli takımlarından Barcelona’nın yolunu tutan Arda Turan’ın son durağının Başakşehir olması hayli dikkat çekti. Barcelona’da yaşadığı çeşitli sakatlıklar ve teknik direktörlerle yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle yaklaşık 1 yıldır düzenli forma şansı bulamayan milli oyuncunun tercihini neden bu kulüpten yana kullandığı ise büyük merak konusu.

Arda Turan’ın menajeri olan Ahmet Bulut’un Avrupa’nın on iki kulübünden Arda’ya teklifler geldiğini söylemesinin ardından yaşanan bu gelişme ise hayli ilginç karşılandı. Türkiye’deki eski takımı olan Galatasaray’a dönmek istediğini, ülkesine döndüğünde tek Galatasaray’da oynayacağını her fırsatta dile getirmesine rağmen, gerek mali şartlar gerekse taraftarların sosyal medya üzerinden Arda Turan karşıtı görüşleri nedeniyle sarı kırmızılı takımın yöneticileri bu transferden uzak durmuş gibi görünüyor.

Bir dönem de adı Beşiktaş ile anılan Turan’a siyah beyazlı ekibin kapıları, başkanın yaptığı “Arda gündemimizde yok.” açıklaması ile kapanmış oldu. Bunun üzerine Süper Lig’in lideri konumundaki Medipol Başakşehir’in başkanı Göksel Gümüşdağ devreye girdi ve kısa sürede transferi tamamlamayı başardı.

Transferin ardından açıklamalar yapan dünyaca ünlü futbolcu, transferde emeği geçenlere teşekkür etti ve futbol oynamayı çok özlediğini belirtti. Ayrıca fizik olarak hazır durumda olmadığını söyleyen futbolcu birkaç haftada eski formuna dönebileceğini medya mensuplarına açıkladı.

Transferin rakamları ise tek kelimeyle dudak uçuklatacak cinsten! Arda Turan Başakşehir kulübünden yarım sezon için tam iki milyon euro kazanacak. Bu ücrete bonuslar da dâhil edildiğinde gerçekten dikkat çekici bir rakam ortaya çıkıyor. Ayrıca gelecek sezon ise Arda kulüpten dört milyon euro artı olarak da bonuslar kazanacak. Futbol transferleri ile ilgili en güncel haberleri ve maçlara açılan en yüksek oranları en iyi online bahis sitesi superbahis ve casinomaxi canlı casino sitesi üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

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