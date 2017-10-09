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Araç Kiralamada Yeni Nesil Pazarlama

Filo kiralama ve uzun dönem araç kiralama hizmeti almak isteyen müşterilere en iyi fiyatı sunmayı amaçlayan rentrent.com.tr, müşterileri firmalar ile buluşturuyor.

Araç Kiralamada Yeni Nesil Pazarlama

Filo kiralama ve uzun dönem araç kiralama hizmeti almak isteyen müşterilere en iyi fiyatı sunmayı amaçlayan rentrent.com.tr, müşterileri firmalar ile buluşturuyor.

09 Ekim 2017 Pazartesi 09:41
211 Okunma
Araç Kiralamada Yeni Nesil Pazarlama

Filo kiralama ve uzun dönem araç kiralama hizmeti almak isteyen müşterilere en iyi fiyatı sunmayı amaçlayan rentrent.com.tr, müşterileri firmalar ile buluşturuyor.

20’nin üzerinde marka, yüzlerce araç seçeneği ve 40’ın üzerinde firma ağı ile aradığınız aracı ve fiyatı kolayca bulmanızı sağlıyor. Filo kiralama hizmeti almak isteyen bir şirket firmalar ile tek tek görüşmek yerine rentrent platformu üzerinden hepsine tek seferde ulaşabiliyor. Kiralama kriterlerini belirleyip, talep oluşturmasının ardından tüm firmalardan fiyat teklifi toplayabiliyor. Hızlı iletişim ve tek platform avantajı ile zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor. Ve bu hizmeti müşteriler için tamamen ücretsiz olarak veriyor.

Gelişmekte olan filo kiralama sektörünün yanı sıra uzun dönem araç kiralama hizmeti almak isteyen bireysel müşteri sayısı da her geçen gün artmakta. Kurumsal şirketlerin yanı sıra bireysel kiralamaya da önem veren rentrent, 6, 12, 24, 36 ay kiralama seçenekleri bulunan araçlar ile bireylerin de uzun dönem araç kiralama ihtiyacına en iyi fiyat çözümünü sunuyor.

Ücretsiz açacağınız üyeliğinizin ardından, Araçlar kategorisinden yüzlerce aracı inceleyebilir ve ihtiyacınıza uygun araç için kiralama kriterlerinizi belirleyerek kiralama talebinde bulunabilirsiniz. Talebinizi oluşturmanızın ardından firmalar fiyat tekliflerini tarafınıza ileteceklerdir. Bu sayede kısa sürede onlarca firmadan fiyat teklifi toplamış olacaksınız.

Mobil telefon uygulamasının da yolda olduğu platform, her mecradan kolay ulaşabilmeniz için olanaklar sağlıyor. Modern tasarımı ve basit kullanımı ile rentrent platformu hızlı bir büyüme ile sektöre yayılıyor. Google başta olmak üzere her mecrada reklam çalışmaları ile adını duyuruyor. Pazarlamanın aracılar ile yapıldığı bu döneme; sektörün ihtiyacı olarak yapılmış güzel bir proje. “Araç kiralamada yeni nesil pazarlama” sloganı ile sizleri uzun yıllar firmalar ile buluşturarak en iyi fiyata ulaşmanızı sağlayacağa benziyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filo KiralamaUzun Dönem Araç Kiralama
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Hakan Sönmez 2017-10-17 11:44:42

rentrent'i sizden okuyup denedim, memnun kaldım, filo kiralama hizmeti için site site gezmeme gerek kalmadı.

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