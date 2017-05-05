Apartman ve Bina Girişleri için Bariyer Sistemleri

Günden güne nüfusu artan şehirlerin önde gelen sorunları arasında yer alan otopark sorunu günden güne artarken beraberinde düzenli yaşamın gereklerinin de yerine getirilmesini zorunlu kılıyor. Bunlardan biri olan ve düzenli şehir planlamalarının bir parçası olan bina otoparklarının vazgeçilmezleri arasında bariyer sistemleri yer alıyor.

Bariyer sistemleri binaların, apartmanların, sitelerin veya özel mülklerin giriş ve çıkış alanlarında kontrollü bir giriş çıkış işlemi yapılmasını ve yabancıların belirlenen alanlara araç park etmesini büyük oranda önlüyor.

Bina sakinlerine tahsis edilen kumanda ve cihazlar vesilesi ile apartman ve site alanları başta olmak üzere yapılara ait otopark alanlarının girişleri otomatik kapı kumandası sistemi ile kontrol edilmekte bu vesile ile yabancı araçların alanda yer işgal etmesi önlenmektedir.

Günümüzde görmeye alışık olduğumuz pek çok apartman veya site girişinde bariyer sistemleri ile otomatik giriş çıkış yapılıyor. Günden güne yaygınlaşan bu sistemler ile giriş çıkışlar artık daha güvenli ve kontrollü bir şekil alıyor.

Yeni gelişmeler ile teknolojik gelişmelerin artması ile pek çok farklı markaya ait bariyer sistemleri bulunsa da bunlar arasında en popüler olanlardan birisi olan nice wide bariyer sistemleri, sahip olduğu geniş teknik servis imkanı ile yaygın satış ve garantisi ile dikkatleri çeken markalar arasında yer alıyor. Dünya genelin pek çok farklı kullanım alanı olan markanın ürünlerinden sadece biri olan nice wide bariyer sistemi, biraz önce değindiğimiz gibi apartman veya site otopark alanları için kontrollü bir sistem kurmak isteyenlerin ilk tercihi olarak öne çıkıyor.

Ekopark Otomasyon, markanın pek çok farklı ürününe ait kurulum, montaj ve teknik servis hizmetlerini yürütürken, bu sektörde müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı ve profesyonel çözümler sunmaya da devam ediyor. Siz de bariyer sistemleri ve nice wide bariyer hakkında daha fazla bilgi almak için dilerseniz firmanın internet sayfasına göz atabilir ve iletişime geçebilirsiniz.