Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93410
ALTIN
141.338
DOLAR
3.5592
STERLIN
4.6075
EURO
3.9008
Domateste ihracat başladı
Domateste ihracat başladı
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Tarlada 35 kuruş, markette 2 lira
Tarlada 35 kuruş, markette 2...
Edirne'nin belleği bu müzede
Edirne'nin belleği bu müzede
Filede şampiyon Fenerbahçe
Filede şampiyon Fenerbahçe

Apartman ve Bina Girişleri için Bariyer Sistemleri

Bariyer sistemleri binaların, apartmanların, sitelerin veya özel mülklerin giriş ve çıkış alanlarında kontrollü bir giriş çıkış işlemi yapılmasını ve yabancıların belirlenen alanlara araç park etmesini büyük oranda önlüyor.

Apartman ve Bina Girişleri için Bariyer Sistemleri

Bariyer sistemleri binaların, apartmanların, sitelerin veya özel mülklerin giriş ve çıkış alanlarında kontrollü bir giriş çıkış işlemi yapılmasını ve yabancıların belirlenen alanlara araç park etmesini büyük oranda önlüyor.

05 Mayıs 2017 Cuma 13:20
4 Okunma
Apartman ve Bina Girişleri için Bariyer Sistemleri

Günden güne nüfusu artan şehirlerin önde gelen sorunları arasında yer alan otopark sorunu günden güne artarken beraberinde düzenli yaşamın gereklerinin de yerine getirilmesini zorunlu kılıyor. Bunlardan biri olan ve düzenli şehir planlamalarının bir parçası olan bina otoparklarının vazgeçilmezleri arasında bariyer sistemleri yer alıyor.

Bariyer sistemleri binaların, apartmanların, sitelerin veya özel mülklerin giriş ve çıkış alanlarında kontrollü bir giriş çıkış işlemi yapılmasını ve yabancıların belirlenen alanlara araç park etmesini büyük oranda önlüyor.

Bina sakinlerine tahsis edilen kumanda ve cihazlar vesilesi ile apartman ve site alanları başta olmak üzere yapılara ait otopark alanlarının girişleri otomatik kapı kumandası sistemi ile kontrol edilmekte bu vesile ile yabancı araçların alanda yer işgal etmesi önlenmektedir.

Günümüzde görmeye alışık olduğumuz pek çok apartman veya site girişinde bariyer sistemleri ile otomatik giriş çıkış yapılıyor. Günden güne yaygınlaşan bu sistemler ile giriş çıkışlar artık daha güvenli ve kontrollü bir şekil alıyor.

Yeni gelişmeler ile teknolojik gelişmelerin artması ile pek çok farklı markaya ait bariyer sistemleri bulunsa da bunlar arasında en popüler olanlardan birisi olan nice wide bariyer sistemleri, sahip olduğu geniş teknik servis imkanı ile yaygın satış ve garantisi ile dikkatleri çeken markalar arasında yer alıyor. Dünya genelin pek çok farklı kullanım alanı olan markanın ürünlerinden sadece biri olan nice wide bariyer sistemi, biraz önce değindiğimiz gibi apartman veya site otopark alanları için kontrollü bir sistem kurmak isteyenlerin ilk tercihi olarak öne çıkıyor.

Ekopark Otomasyon, markanın pek çok farklı ürününe ait kurulum, montaj ve teknik servis hizmetlerini yürütürken, bu sektörde müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı ve profesyonel çözümler sunmaya da devam ediyor. Siz de bariyer sistemleri ve nice wide bariyer hakkında daha fazla bilgi almak için dilerseniz firmanın internet sayfasına göz atabilir ve iletişime geçebilirsiniz.

www.ekoparkotomasyon.net

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bariyer SistemleriOtomatik Kapı KumandasıNice Wide BariyerNice Wide Bariyer Sistemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BahisDB Maç Analiz Ve Yorumları
BahisDB Maç Analiz Ve Yorumları
Beylikdüzü Halı Yıkama Hizmeti
Beylikdüzü Halı Yıkama Hizmeti
Bodrum'da Yapmanız Gereken 3 Şey
Bodrum'da Yapmanız Gereken 3 Şey
Ustam Geliyor ile İstanbul Banyo Tadilatı İşlerinde Büyük Kolaylık
Ustam Geliyor ile İstanbul Banyo Tadilatı İşlerinde Büyük Kolaylık
Shoei Kask Modelleri Uygun Fiyatlarla Motosiklet Online’da
Shoei Kask Modelleri Uygun Fiyatlarla Motosiklet Online’da
Masa Tenisi Raketi’nde Tek Tercih!
Masa Tenisi Raketi’nde Tek Tercih!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ