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Antalya Airport Transfer nasıl yapılır?

Antalya havaalanı yurt dışından gelen milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaktadır. Peki Antalya Airport Transfer işlemi nasıl yapılır?

Antalya Airport Transfer nasıl yapılır?

Antalya havaalanı yurt dışından gelen milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaktadır. Peki Antalya Airport Transfer işlemi nasıl yapılır?

17 Mayıs 2017 Çarşamba 14:27
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Antalya Airport Transfer nasıl yapılır?

Antalya Airport TransferAntalya havaalanı na yurt dışından gelen milyonlarca turiste misafirlere ev sahipliği yapmaktadır, çeşitli uçak şirketleri ile gelen turistler Antalya havalimanına indikten sonra transfer hizmetleri kullanarak konaklayacağı otellerine güvenli bir şekilde gitmektedirler, Antalya Airport Transfer şirketlerin de private taxi, minivan, minibus ve vip transfer seçeneklerini kullanmaktadırlar, mesefelerine göre ücret ile fiyatlandırılan transfer ler araç seçenekleri ile misafirlere imkan ve olanak sağlamaktadir, Antalya havalimanından Alanya en uzak mesafede olan ilçelerinden biridir 140 kilometre mesafesi ve yaklaşık iki saat süren yolculuğu ile yurt dışından gelen turistler uzak mesafe olması nedeni ile özel yani private taxi transfer seçeneğini kullanmaktadır, diğer bir transfer seçeneği olan ekonomik yani shuttle transfer seçeneği paylaşımlı bir transfer olduğundan Antalya Airport Transfer hizmetleri için pek yaygın olarak kullanılmamaktadır ama yine ekonomik olması nedeni ile tercih edilmektedirler, www.raintransfers.com şirketi bu işi uzun yıllarca hizmet veren başlıca şirketlerden biridir, güvenli elemanları ve yeni araçları ile siz misafirlere hizmet vermektedir, Antalya havalimanına inen turistleri çıkışAntalya Airport Transfer kapısında isimleri ile karşılayarak araçlarına yönlendiren havalimanı personeli ile muhteşem bir hizmet vermektedir, side Antalya bölgesinin en büyük otellerinin bulunduğu bölgesidir, Antalya havalimanına yaklaşık 70 kilometre ve bir saatlik mesafededir, side nin 5 kilometre ilerisinde titreyen göl mezrası bulunmaktadır side de olduğu gibi buradada bir çok beş yıldızlı otel bulanmaktadır, bir diğer Antalya ya bağlı Manavgat şelalesi milyonlarca turisti ağırlamaktadır, Antalya Airport Transfer servislerini kullanarak bölgeye bir saatlik mesafe ile ulaşımlarını sağlamaktadırlar, Antalya ilimiz berak ve masmavi denizi ile dünyanın en ünlü turizm kenti dir. Antalya kalesi tarihi duruşunu hiç kaybeden milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaktadır tıpkı restore edilmiş surları ile ilk günkü gibi dik duvarları kaleye insanları çekmektedir, Antalya nın bir diğer turizm beldesi yeşili ile meşhur kemer, göynük, kiriş, çamvuya, Tekirova gibi beldeleri milyonlarca rus turizme ev sahipliği yapmaktadır, Antalya havalimanına uzalklık mesafesi 60 kilometre ve yaklaşık bir saat tir, özel araçla yok sakinse 45 dakikaya kadar inmektedir, minibus ile yine yaklaşık bir saat mesafededir, Antalya türkiyenin cennet bir turizm beldesidir.

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Son Güncelleme: 17.05.2017 14:40
Anahtar Kelimeler:
Antalya Airport Transfer
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