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Annelerin Güvenilir Markası Mustela

Avrupa’nın bir numaralı bebek markası, altmış yılı aşkın bir süredir bebeklerin cildi üzerinde araştırmalar yaparak patente sahip dermokozmetik cilt bakım ürünleri insanların hizmetine sunmaktadır.

Annelerin Güvenilir Markası Mustela

Avrupa’nın bir numaralı bebek markası, altmış yılı aşkın bir süredir bebeklerin cildi üzerinde araştırmalar yaparak patente sahip dermokozmetik cilt bakım ürünleri insanların hizmetine sunmaktadır.

20 Ocak 2017 Cuma 17:55
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Annelerin Güvenilir Markası Mustela

Avrupa’nın bir numaralı bebek markası, altmış yılı aşkın bir süredir bebeklerin cildi üzerinde araştırmalar yaparak patente sahip dermokozmetik cilt bakım ürünleri insanların hizmetine sunmaktadır. Fransa’da kurulan ilk bebek markası olarak dünyaca bilinen ve tercih edilen Mustela markasının çevirisi kokarcadır. Adıyla tamamen tezat bir anlam çıkartan marka bebeksi mis bir kokuya sahiptir. Expanscience dermatoloji laboratuvarında üretilen formüller bitkisel özler ve doğal bileşenler ile bir araya gelerek şampuan ve kuruluk karşıtı birçok bakım ürünün ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Birbirinden farklı cilt problemlerine çözüm sunan Mustela ürünleri, eşsiz fiyat ve kampanyaları ile kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. Sizde bu kampanyaları kaçırmamak adına dermokozmetika adresini ziyaret edebilirsiniz.

Anne ve Bebek Markası Mustela

Anne ve bebeklerin markası olarak bilinen Mustela, yıllardır bu alanda insanlara hizmet sağlamaktadır. Bebeklerin temizliği ve vücut bakımı konusunda birbirinden çeşitli ürün gamına sahip olan bakım markası, annelerinde gebelik ve lohusalık dönemlerinde vücudunun eski haline dönmesine, sıkılaşmasına yardım eder. Mustela ailesi; ürünlerini günlük bakım, banyo bakımı, pişik önleyici bakım ürünleri, koruyucu bakım serisi, Mustela kremleri olarak 5 başlık atında toplamaktadır. Anne bakım ürünleri ise Çatlak önleyici serum, krem ve Vücut sıkılaştırıcı olarak ikiye ayrılır. Sağladığı yenilikçi formüller, yenidoğan ve çocuklar üzerinde de etkisini göstermektedir. Yenidoğan bebeklerin cilt sorunlarını kalıcı olarak çözmeyi hedef alır ve bu yönde çalışmalarını hayata geçirir.

Atopik Ciltlere Özel Temizleyici

Mustela Stelatopia krem atopiliye eğilimli yenidoğan bebekler için özel olarak geliştirilmiştir. Cildi tahriş etmeden ve kurumaya izin vermeden çevresel faktörler, dış etmenler ve gün içerisinde cilde yapışan kir tanelerinden arındırmaya yardımcı olur. Mustela Stelatopia krem güçsüz kalmış cilt bariyerlerine Aktif Relipidasyon ile destek olarak yeniden güçlenmesini sağlar. İçeriğinde bulana papatya yağı sayesinde rahatsızlık hissini ortadan yok eder. Cilt yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturur.

Önce Vatan Gazetesi

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