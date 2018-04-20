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Ankara’da En Kaliteli Temizlik Şirketi

Ankara temizlik şirketleri arasında yüzde yüz müşteri memnuniyeti ve kalitenin adresi olan CSS Endüstiriyel Temizlik Hizmetleri firması bulunmaktadır.

Ankara’da En Kaliteli Temizlik Şirketi

Ankara temizlik şirketleri arasında yüzde yüz müşteri memnuniyeti ve kalitenin adresi olan CSS Endüstiriyel Temizlik Hizmetleri firması bulunmaktadır.

20 Nisan 2018 Cuma 13:19
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Ankara’da En Kaliteli Temizlik Şirketi

İlkbaharın gelmesiyle Nisan 2018 ayının ilk haftalarında sektörün hareketlenmeye başladığı şu günlerde yoğun bir müşteri trafiği yaşamaktayız. Özelikle yapımı yeni tamamlanan okul, fabrika, ticaret merkezi, ankara ev temizliği avm ve rezidansların yaşanılabilir hale gelebilmesi için kaba ve detay temizliklerinin diğer bir ifadeyle ince temizliklerin yapılması gerekmektedir. Bu noktada ankara temizlik şirketleri arasında yüzde yüz müşteri memnuniyeti ve kalitenin adresi olan CSS Endüstiriyel Temizlik Hizmetleri Firması devreye girmektedir.

Henüz inşaat sonrası temizliğine başlamış olduğumuz Mamak bölgesinde eğitime yeni bir anlayış getiren Uğur Aslandağ Eğitim Kurumları da bu konuda profesyonel çözüm ortağı olarak firmamızı seçmiştir. Teklif aşamasında yerinde proje fizibilitesi yapan operasyon şeflerimiz ilk gözlemlerinde, yapı ustalarının inanılmaz derecede kirli bir çalışma yaptığını, özellikle kapı ve pencere çerçeveleriyle merdiven korkuluk, pervaz ve boşluklarının yoğun bir şekilde sıva, alçı ve beton artıklarıyla kaplandığını, balkon ve teras zeminlerinin yapışmış birçok inşaat artığı ihtiva ettiğini gözlemlemişlerdir. Sınıflar ve kat hollerinde ise yoğun bir kireç tozu katmanı, Wc tuvalet ıslak zemin ve duvarlarda da derz malzemelerinin sürülmüş olduğunu gördüler. Bu veriler ışığında işçilik hesabı yapılmış kullanılacak malzeme ve ekipmanların listesi çıkarılmıştır. İşin en başında bu denli kirli olarak tamamlanmış bir projenin yüzde yüz müşteri memnuniyetiyle tamamlanmasının kolay olmayacağı belliydi. Hızlı bir şekilde proje hazırlıkları başladı. Eksik olan malzeme ve ekipmanların temin edilmesi ile beraber tecrübeli ve bilgi birikimine sahip tecrübeli arkadaşlarımızdan bir ekip oluşturuldu. İşe başlanılacak olan gün müşteri ile beraber karşılıklı olarak konfirme edildi. Ve nihayetinde 1 Nisan 2018 tarihinde sabah saat 08:00 da işe başlandı. Gerekli hazırlıkların yapılmış olması nedeniyle proje yeterince hızlı ve kaliteden de ödün vermeden planlanan iş gücü ve zamanda 7 Nisan 2018 tarihinde tamamlandı. Bir projeyi daha mutlu müşterilerimizden oluşan referans listemize eklemiş olduk.

Sizlerinde kurumsal ve endüstiriyel alanda ihtiyaç duyduğunuz tüm temizlik süreçlerinde profesyonel bir çözüm ortağı aradığınızda ankara temizlik firmaları CSS her zaman yanınızda.

Önce Vatan Gazetesi

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