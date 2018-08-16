Ankara ve Çevresinde Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler

Ülkemizin başkenti Ankara, gerek tarihi dokuya sahip yerlere ev sahipliği yapması gerek müzeleri ve parklarıyla gerekse de tarihi ilçeleriyle gezginlerle farklı alternatifler sunan bir şehir. Aslına bakarsanız çoğu kişinin sahip olduğu bir yanılgı var. 'Ankara'da gezilecek pek bir şey yok ki!' Ama hiç de öyle değil. Ankara'da gezilip görülecek ve keşfedilebilecek pek çok yer mevcut. İşte Ankara'ya yolu düşenlerin mutlaka gezmesi ve görmesi gereken Ankara gezilecek yerler listesi.

1) Müzeler

Ankara müze bakımından çok şanlı bir şehir. Ev sahipliği yaptığı Çengel Han Rahmi Koç Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi, ilk meclis (T.B.M.M.) ve Kurtuluş Savaşı Müzesi gibi müzeler mutlaka gezilmeli. Ankara'nın orta yeri Ulus'taki tarihi Roma Hamamı kalıntılarını da ziyaret edebilirsiniz. Tarih demişken başkentte özel bir mekan daha var; Ulucanlar Cezaevi Müzesi. Burası, tarih kokan koğuşlarında birçok bilindik ismin de yattığı cezaevi. Gezmek isterseniz eğer cezaevindeki balmumu heykellerinin görülmeye değer olduğunu hemen hatırlatalım.

2) Parklar

Ankara parklarıyla da oldukça ünlü. Hepimizin gitmesek bile adını mutlaka duyduğumuz Kuğulu Park'ıyla, çocukların en sevdiği yerlerin başında gelen Harikalar Diyarı en sevilen parklar arasında. Bunların dışında; Atatürk Orman Çiftliği, Altınpark, Gençlik Parkı, Göksu Parkı, 50.Yıl Parkı, Çansera Park, Seğmenler Parkı ve Dikmen Vadisi diğer parklar. Atatürk Orman Çiftliği'ne giderek de hayvanları ziyaret edip güzel vakit geçirebilirsiniz. Keçi sütünden yapılmış dondurmanın tadına da burada bakabilirsiniz.

3) Beypazarı

Şehirden biraz uzaklaşmak isteyenler için harika bir alternatiftir; Beypazarı. Ankara otelleri listesinde hizmet veren tesislerden birinde konaklamanızı yapıp günübirlik bu tarihi noktaya kaçabilir ya da buradaki tarihi konaklarda kalabilirsiniz. Ankara'nın dışında yer alan ve 1 saat uzaklıkta olan Beypazarı, tarihi konakları ve evleriyle ünlü. Konumu itibariyle de kolay bir ulaşım ağına sahip olan ilçe Ankara'ya gelmişken de mutlaka gezilmesi gereken yerler arasında. Beypazarı evleri ve konaklarının yanı sıra el sanatlarıyla da oldukça ünlü. Burada şehrin en hareketli sokağı Alaaddin Sokak'ta yürüyün, Yaşayan Müze'yi ziyaret edin ve ilçenin yöresel yemeklerini tadın.

4) Kızılcahamam

Ankara'nın şifa kaynağı, Kızılcahamam. Yemyeşil ormanlarla kaplı doğası ve şifalı termal sularıyla dinlenmek için birebir. Hem sıcak termal sularında şifalanmak hem de bedeniniz kadar ruhunuzun da dinlenmesini istiyorsanız Ankara tatilinizin 3 gününü buraya ayırabilirsiniz. Kızılcahamam otelleri arasında termal tesisler olduğu gibi normal oteller de mevcut. Konaklama zevkinize ve bütçenize göre bir tesis tercih edebilirsiniz.

5) Anıtkabir

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, tabiki de Ankara gezinizin olmazsa olmaz noktalarından biri. Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni de mutlaka görmeli.