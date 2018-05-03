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Ankara Topraklama Raporuyla Çözüm Hazır

Ankara topraklama raporu için çözümler bu makalemizde detaylı olarak anlatılmaktadır.

Ankara Topraklama Raporuyla Çözüm Hazır

Ankara topraklama raporu için çözümler bu makalemizde detaylı olarak anlatılmaktadır.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:08
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Ankara Topraklama Raporuyla Çözüm Hazır

Ölçü aleti ile yapılan topraklama ölçümü, Ankara topraklama raporu çıkarma işleminin ilk aşamasıdır. Kalibrasyon topraklanma işleminde mutlaka yapılması gereken bir iştir. Kamu, özel şirket ve yerel idare binalarında topraklama ölçümü yapılmaktadır. Ayrıca, yeni çıkan uygulama ile birlikte, bütün doğalgaz kullanım aboneleri, doğalgaz topraklama işlemini yaptırması gerekmektedir.

YG ölçme protokolü örnek formunda, cadde, sokak ve görevli ismi gibi ön bilgiler, topraklama saha durumu ve topraklama direncinin ölçümü bölümleri vardır. Gözle muayene denetleme ve ölçme formunda ise, tesisatın tanımı, kontrol nedeni, gözle muayene, denetleme, ölçme, tesis bilgileri, ölçüm cihazı, ölçüm cihazı kalibrasyon bilgileri, ölçüm sonuçları ve sonuç-öneriler bölümü bulunmaktadır. Ankara Topraklama Raporu alanında yetkili olan yetkili mühendisler, onay yazısını elektrik panosuna yapıştırırlar.

Can ve mal güvenliği kategorisinde, topraklama önemli bir husustur. Fazla elektriğin toprağa gönderilmesinde topraklama çok önemlidir. Topraklama yapılmamış bir bina, ciddi bir tehlike arz eder. Ankara Topraklama Raporu kategorisinde hizmet veren firmamız, doğalgaz akımı sonucu meydana gelen statik elektrik, gaz kaçağı olunca patlamaya neden olur. Bunun için topraklama işleminin pratik bir şekilde yapılması son derece önemli bir husustur. Elektrik panosundaki topraklama bölümü kullanılarak, doğalgaz borusundaki elektriklenme, toprağa iletilir. Bu işten anlamayan ve elektrik mühendisi olmayan kişilere yaptırılan topraklamalar, gaz şirketi kategorisinde kabul edilmemektedir. Gaz dağıtım firması, bu topraklama işlemini EMO’ya yaptırmayan kişilerin gazını kesmektedir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ankara Topraklama Raporu
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