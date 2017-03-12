Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Hafif yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89611
ALTIN
144.500
DOLAR
3.7394
STERLIN
4.5376
EURO
3.9897
'Turizm geliri gastronomiyle 75 milyar dolara çıkabilir'
SON DAKİKA
"Gastronomiden 12 ay elde edebilirsiniz"
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti
Polis köpekleriyle müdahale!
Polis köpekleriyle müdahale!
Haftanın MVP'si De Colo
Haftanın MVP'si De Colo
Antalya'da köpek ırkları yarışması
Antalya'da köpek ırkları yarışması

Anında Kredi Veren Bankalar

Geçmiş yıllara nazaran banka sayısında meydana gelen artış ve bunun yanında da bazı prosedürlerin esnek tutulması ile anında kredi veren bankalar sayısında artış görülmektedir.

Anında Kredi Veren Bankalar

Geçmiş yıllara nazaran banka sayısında meydana gelen artış ve bunun yanında da bazı prosedürlerin esnek tutulması ile anında kredi veren bankalar sayısında artış görülmektedir.

12 Mart 2017 Pazar 18:34
61 Okunma
Anında Kredi Veren Bankalar

Geçmiş yıllarda banka kredisi kullanmak isteyen kişiler günlerce hatta haftalarca beklemek zorunda kalırdı. Evrak tamamlama işlemleri çok fazla zaman alır ve zahmet gerektirirdi. Fakat günümüzde anında kredi veren bankalar sayesinde bankaya gitmek gereği olmadan SMS ve internet üzerinden başvuru ile kredi sahibi olunabilmektedir. SMS yoluyla kredi başvurusu için uzun süre beklemeden anında yanıt alabiliyorsunuz ve bu da işlerinizi oldukça pratik ve zamandan kazanım olanağına fırsat veriyor.

Anında kredi veren bankalar çoğalma sebebi en çok kuşkusuz ki bankalar arasındaki rekabetten kaynaklıdır. Özellikle yeni açılmış bankalar müşteri sayısı az olduğu için müşterilerinin dikkatini çekmek ve onları kazanmak için en kolay kredi veren bankalar sınıfına girmişlerdir. Türkiye’de bankacılık sektörü gün geçtikçe gelişme göstermektedir. Rekabet ortamında yaşanan artış dolayısıyla birçok koşulları da esnek tutmaya başlamıştır. Bu nedenle bankalar, gelir belgesiz kredi, öğrenci kredisi, yabancı uyruklulara kredi olanağı, ev hanımları için kredi imkanı sunma yoluna gitmişlerdir. Acil ihtiyaçlar anında ve nakit sıkışıklığı anında en kolay kredi veren bankalar araştırması yaparak kampanyaları da takip ederek bu kampanyalardan yararlanmak en avantajlı kredi alma imkanıdır. Fakat her şeye rağmen unutulmaması gereken en önemli hususların başında kredi notunuz ve kara liste içinde yer almamaya gayret göstermektir. Her ne kadar da kredi alımı kolaylaştırılmış olsa da bu hususlar size özellikle yüksek miktarda kredi başvurularında zorluk yaratacaktır.

Anında Kredi Veren Bankaların Listesi

Finansbank

En hızlı kredi veren bankalar arasında yer alan Finasbank, dosya masrafsız, gelir belgesiz, kefilsiz kredi imkanları sağlamaktadır. Günümüz öğrencilik şartlarında de öğrencilerin çok tercih ettiği bir bankadır. Finansbank, SMS ile de başvuru kabul eder.

Odeabank

Bankacılik sektörünün yeni bankalarından olan Odeabank özel sermaye ile kurulan bir bankadır. Müşteri potansiyelini yükseltme amacında olup, bu nedenle de anında kredi kullanmak isteyenler için iyi bir tercihtir. Bu özelliklerinden dolayı sık tercih edilir.

Denizbank

Sürekli atılımlar içinde olan Denizbank, yaptığı kampanyalar ile de adını çok sık duyurmaya başlamıştır. Anında kredi imkanları ile dikkatleri çekmektedir. 5000 TL’den 30000 TL’ye kadar değişken faiz oranları ile kredi imkanları sunar. Dosya masrafı olmadan ve kefilsiz uygun faizli kredi almak için çok uygun bir bankadır. Ayrıca kredi başvurusu yaptığınız zaman cevabınız anında size SMS olarak gelmektedir.

ING Bank

Türkiye genelinde yüksek karlı finansman olanakları sağlayan ve yabancı sermayeli bir banka olarak açılan ING Bank. Müşteri potansiyelini yüksek tutmayı hedefler ve bu gayretiyle rekabetçileri arasında sivrilme göstermiştir. Çok uygun kredi olanakları ve düşük faiz sistemi sunan bankalar arasındadır.

Ziraat Bankası

Türkiyenin en köklü bankalarından Ziraat Bankası’nın da Sms Kredi servisini kullanıp hızlı ve kolay kredi başvurusu yapabilirsiniz. Sms ile Ziraat Bankası kredi başvuru yapmak için telefonunuzun mesajlar bölümündeki kısa mesaj yani sms kısmına T.C. kimlik numaranızı yazıp 4747’ye SMS gönderebilirsiniz

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Anında Kredi Veren BankalarEn Hızlı Kredi Veren BankalarZiraat Bankası Kredi Başvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zerafer ile konforu buluşturan kış bahçesi sistemleri
Zerafer ile konforu buluşturan kış bahçesi sistemleri
Ankara'nın Güvenilir İkinci El Firması
Ankara'nın Güvenilir İkinci El Firması
Uzmanından Harika Klima Kampanyaları
Uzmanından Harika Klima Kampanyaları
Güvenli Otobüs Bileti Sitesi
Güvenli Otobüs Bileti Sitesi
Petsbook kullanarak evcil hayvan sahiplenebilirsin!
Petsbook kullanarak evcil hayvan sahiplenebilirsin!
Kaliteli Ataşehir Evden Eve Nakliyat Hizmetleri
Kaliteli Ataşehir Evden Eve Nakliyat Hizmetleri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ