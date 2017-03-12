Geçmiş yıllarda banka kredisi kullanmak isteyen kişiler günlerce hatta haftalarca beklemek zorunda kalırdı. Evrak tamamlama işlemleri çok fazla zaman alır ve zahmet gerektirirdi. Fakat günümüzde anında kredi veren bankalar sayesinde bankaya gitmek gereği olmadan SMS ve internet üzerinden başvuru ile kredi sahibi olunabilmektedir. SMS yoluyla kredi başvurusu için uzun süre beklemeden anında yanıt alabiliyorsunuz ve bu da işlerinizi oldukça pratik ve zamandan kazanım olanağına fırsat veriyor.

Anında kredi veren bankalar çoğalma sebebi en çok kuşkusuz ki bankalar arasındaki rekabetten kaynaklıdır. Özellikle yeni açılmış bankalar müşteri sayısı az olduğu için müşterilerinin dikkatini çekmek ve onları kazanmak için en kolay kredi veren bankalar sınıfına girmişlerdir. Türkiye’de bankacılık sektörü gün geçtikçe gelişme göstermektedir. Rekabet ortamında yaşanan artış dolayısıyla birçok koşulları da esnek tutmaya başlamıştır. Bu nedenle bankalar, gelir belgesiz kredi, öğrenci kredisi, yabancı uyruklulara kredi olanağı, ev hanımları için kredi imkanı sunma yoluna gitmişlerdir. Acil ihtiyaçlar anında ve nakit sıkışıklığı anında en kolay kredi veren bankalar araştırması yaparak kampanyaları da takip ederek bu kampanyalardan yararlanmak en avantajlı kredi alma imkanıdır. Fakat her şeye rağmen unutulmaması gereken en önemli hususların başında kredi notunuz ve kara liste içinde yer almamaya gayret göstermektir. Her ne kadar da kredi alımı kolaylaştırılmış olsa da bu hususlar size özellikle yüksek miktarda kredi başvurularında zorluk yaratacaktır.

Anında Kredi Veren Bankaların Listesi

Finansbank

En hızlı kredi veren bankalar arasında yer alan Finasbank, dosya masrafsız, gelir belgesiz, kefilsiz kredi imkanları sağlamaktadır. Günümüz öğrencilik şartlarında de öğrencilerin çok tercih ettiği bir bankadır. Finansbank, SMS ile de başvuru kabul eder.

Odeabank

Bankacılik sektörünün yeni bankalarından olan Odeabank özel sermaye ile kurulan bir bankadır. Müşteri potansiyelini yükseltme amacında olup, bu nedenle de anında kredi kullanmak isteyenler için iyi bir tercihtir. Bu özelliklerinden dolayı sık tercih edilir.

Denizbank

Sürekli atılımlar içinde olan Denizbank, yaptığı kampanyalar ile de adını çok sık duyurmaya başlamıştır. Anında kredi imkanları ile dikkatleri çekmektedir. 5000 TL’den 30000 TL’ye kadar değişken faiz oranları ile kredi imkanları sunar. Dosya masrafı olmadan ve kefilsiz uygun faizli kredi almak için çok uygun bir bankadır. Ayrıca kredi başvurusu yaptığınız zaman cevabınız anında size SMS olarak gelmektedir.

ING Bank

Türkiye genelinde yüksek karlı finansman olanakları sağlayan ve yabancı sermayeli bir banka olarak açılan ING Bank. Müşteri potansiyelini yüksek tutmayı hedefler ve bu gayretiyle rekabetçileri arasında sivrilme göstermiştir. Çok uygun kredi olanakları ve düşük faiz sistemi sunan bankalar arasındadır.

Ziraat Bankası