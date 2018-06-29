Android P Alacak Akıllı Telefon Modelleri ve Güncelleme Tarihleri

Yeni güncellemenin kendi cihazlarına ne zaman geleceğini merak eden kullanıcılar, bu konuda aramalar yapmaya başladı.
Android P beta güncellemesini alan akıllı telefon modellerinin, güncellemeyi alacağı da garanti olarak değerlendirilmiş oldu. Bunların dışında Android güncelleme sisteminin sorunlu olmasından dolayı, bu konudaki firmaların akıllı telefon modelleri ile ilgili yaptıkları ve yapacakları açıklamalar da büyük bir öneme sahip.
Android P güncellemesi alacak cihazlar ile ilgili şimdiye kadar da birçok önemli bilgi ortaya çıktı. Her ne kadar henüz daha çoğu akıllı telefon üreticisi tarafından resmi açıklamalar yapılmış olmasa da ortaya bir liste çıkartmak mümkün.
Genel itibariyle 2 yıllık telefon modellerinin güncel sürümlere yükseltildiği hesaba katıldığında, yeni akıllı telefon modelleri ve 2 yıllık süreçte yer alan akıllı telefon modelleri de liste haline getirebiliyor.
Android P yenilikleri
Listeye geçmeden önce ilk olarak Android P 9.0 özellikleri konusunda öne çıkanları ve Google’ın I/O 2018 konferansındaki yenilikleri bir araya getirmek, daha iyi bir yaklaşım olacaktır.
Android 9.0 yenilikleri söz konusu olduğunda, belirli başlıklar altında çeşitli yeni detayların kendini gösterdiği belli oluyor.
- Yeni gestures Adaptif batarya ve parlaklık
- App Actions App Slices
- Dolaşım tasarımı değişikliği
- Ses seviyesi tasarımı değişikliği ve ekran rotasyon optimizasyonu
- Çentikli ekran tasarım desteği
Öne çıkan detaylardan da anlaşılacağı üzere yeni Android modeli, daha çok performans iyileştirmeleri ve kullanıcı deneyimi geliştirmeleri ile kendini gösteriyor. Google, tıpkı Apple’ın iOS 12 sürümünde yaptığı gibi yeni özellikler sunmaktan ziyade, iyileştirmeler ile kullanıcıların karşısına çıkmayı tercih etmiş oldu.
Bu özellikler Google’ın yeni 2018 akıllı telefon modelleri Google Pixel 3 ve Google Pixel 3 XL modellerinde de kendini gösteriyor olacaktır.
Google I/O 2018 duyuruları
Android P yenilikleri sonrasında, yine aynı konferansta yani Google I/O 2018 konferansında öne çıkan detayları belirtmek gerekiyor.
- Google Duplex sesli asistan
- Google Maps yol tarifi yeniliği ve AR desteği
- Google News uygulama güncellemesi
- Gmail sistemine Smart Compose desteği
- Google Lens uygulamasının daha fazla telefona ulaşması
Android P 9.0 güncellemesi alacak akıllı telefon modelleri için HaberTekno sitesinin yayınladığı bir liste bulunuyor. Bu haberimizdeki liste de Haber Tekno haberinden derlenmiştir. Android P alacak modeller ile ilgili daha fazla detayı da şu haberden edinebilirsiniz: Android P Alacak Cihazlar Listesi ve Tarihleri & Android P 9.0 Alacak Modeller
Android P alacak Samsung modelleri
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S9 Plus
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S8 Plus
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy Note 9
Android P alacak Google modelleri
Google tarafında yeni sürüme geçişler, şu an başlamış durumda ve diğer markalarda olduğu gibi herhangi bir karmaşa mevcut değil.
- Google Pixel
- Google Pixel XL
- Google Pixel 2
- Google Pixel 2 XL
Android P alacak LG modelleri
LG tarafında da şu an resmi açıklamalar gündemde değil. Ancak güncel modellerinin yeni sürüme geçeceğini belirtmek gerekiyor.
- LG G7 ThinQ
- LG G6
- LG V30
Android P alacak Sony modelleri
Sony markasının kimi modelleri de açık beta olarak yeni versiyona ulaşan ilk cihazlardan oldu. Güncellik sırasına göre geriye dönük modellerde de güncelleme verilmesi kuvvetle muhtemel olacak.
- Sony Xperia XZ2
- Sony Xperia XZ2 Compact
- Sony Xperia XZ Premium
- Sony Xperia XZs
Android P alacak Xiaomi modelleri
Xiaomi markası da güncellemeler ile kullanıcılarını memnun eden ve beta sürecine katılan markalar arasında yer alıyor.
- Xiaomi Mi MIX 2S
- Xiaomi Mi MIX 2
- Xiaomi Mi 8
- Xiami Mi 8 SE
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi 6X
Android P alacak OnePlus modelleri
Çinli OnePlus, güncelleme konusunda geri duran bir firma olmayı tercih etmiyor. OnePlus markasının OnePlus 6 modeli de ilk güncellemeyi alan model olacak.
- OnePlus 5
- OnePlus 5T
- OnePlus 6
Android P alacak Nokia modelleri
Nokia tarafında da güncellemeler ile ilgili kullanıcıların pozitif yorumlar gelmeye devam ediyor. Yeni sürüme geçiş çalışmalarında da beklentiler yüksek tutuluyor.
- Nokia 8
- Nokia 8 Sirocco
- Nokia 7 Plus
- Nokia 6 2018
- Nokia 5
Android P alacak Huawei modelleri
Huawei ve Huawei çatısı altında yoluna devam eden Honor tarafında da modeller kendini göstermeye başlayacak.
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei P20 Lite
- Huawei P10
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Honor 9
- Honor View 10
Android P 9.0 güncellemesi alacak diğer markaların akıllı telefon modellerini ise şu şekilde sıralamak mümkün hale gelmiş durumda:
- Essential PH‑1 (Essential Phone)
- Oppo R15 Pro
- Vivo X21
- HTC U11
- HTC U11 Life
- Motorola Moto G6
- Motorola Moto G6 Plus
- Motorola Moto G6 Play
Android P güncellemesi için geri sayım devam ederken, ilerleyen günlerde hem resmi ismi hem de firmaların daha detaylı güncelleme listeleri meydana gelecektir. Yeni bilgiler doğrultusunda detayları da güncellemek mümkün olacaktır.
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