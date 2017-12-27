Amerika’da göçmenlik için prosedürler

Eskilerde Avrupa ülkelerine olan ilgi son zamanlarda da Amerika Birleşik Devletler’ine yönelmiştir. Milyonlarca kişi Amerika’da yaşayabilmek için araştırmalar yapmakta ve nasıl gideceğini, nasıl Amerikan vatandaşı olabileceği araştırmaktadır. ABD’de yasa dışı göçmen sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bir şekilde Amerika topraklarına adım atmanın planlarını yapmaktadırlar. Amerika göçmenlik için çeşitli prosedürler bulunmaktadır. Bunlar için son yıllarda da düzenlemeler getirilmiştir. Bunlardan birisi de göçmen vizesi almaktır. Amerika’da göçmen vizesi alabilmek, kalıcı olarak yerleşebilmeyi sağlar. Çalışma vizesinden çok farklı olan göçmen vizesi, çalışma amacı olmasa bile Amerika’ya seyahat edebilme imkanı sunmaktadır. Vizeler arasında yatırımcı vizesi olan EB 5 vizesi bulunmaktadır bu vizeden yararlanıp yatırım yaparak 1 milyon dolar veya 500 bin dolar tutarında bir yatırım ile amerika da oturma izni alabilmektesiniz.

AMERİKA’DA GÖÇMENLİK STATÜSÜ ELDE ETMEK

Göçmen vizeleri, ABD’de birinci derecede akrabası bulunanlara, ailesi bulunanlara, iş yapmak isteyenlere ve belirli dönemlerde kura ile belirlenen yeşil kart uygulamaları ile alınabilmektedir. Başka bir ülke vatandaşı Amerika’da göçmenlik statüsü kazanabilmesi için orada yaşayan bir kişinin ya da işverenin sponsorluğuna ihtiyaç duymaktadır. Böyle bir başvurunun da Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu tarafından onaylanması gerekir. Hafta içi her gün hizmet veren büro ile görüşebilmek için randevu almanız gerekir. Bu konuda daha fazla bilgi alabilmek için bu büronun resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Göçmenlik konusunda Birleşmiş Milletlerin kararı bulunmaktadır. Bu karara göre, aile aracılığı ile göçmenlik birinci derecede akraba olması ya da aile olması şeklinde ayrılmaktadır.

AMERİKA’DA GÖÇMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Amerika’da göçmenlik için başvuru sadece USCIS yani Amerika’daki Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu’na yapılabilmektedir. Yapılan başvurular bu büro tarafından değerlendirilmekte ve onaylanması durumunda da NVC yani Ulusal Vize Merkezi’ne (NVC) gönderilmektedir. Bu merkez tarafından vize numarası verilir ve sizinle irtibata geçerek gerekli belgeleri talep edilir. Sonuçlar Ankara ABD Konsolosluğuna bildiriler ve konsolosluk tarafından sizinle irtibata geçilir.

Eğer, Aile Dayanaklı Göçmen Vizesi, Nişanlılık Vizesi, İşveren Dayanaklı Göçmen Vizesi, Yeşil Kart Çekilişi gibi yöntemlerden birisi ile yasal göçmen vizesi almak istiyorsanız, bu alanda hizmet sunan profesyonel bir danışmandan destek alabilirsiniz. Bu danışman tarafından başvurunuzun tüm aşamalarında size gerekli bilgiler sunulacaktır.