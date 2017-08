Günümüzde iyi bir üniversite eğitimi almak her gencin hayali. Bu hayal ulaşılması zor bir hayal olsa dahi hiç bir zaman imkansız bir hayal değil. Amerika’da burslu eğitim veren pek çok üniversite mevcut. Bu üniversitelerin her biri, kayıt olacak adaylarda çeşitli yeterlilikler aramaktalar. Bunların en başında ve ortak olan yeterlilik ise belli bir not ortalamasını yakalamış olmak.

Amerika’da burslu üniversite eğitimi sırasında alınacak burs, hem üniversiteye hem de öğrencinin not ortalamasına göre değişiklik göstermekte. Yani not ortalaması yüksek bir adayın alacağı burs miktarı da yüksek oluyor. Burs miktarları genellikle yıllık 25000 ila 50000 dolar arasında değişiyor. Burslu üniversite eğitimi lisans ve yüksek lisans olmak üzere ayrılmakta.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

Başvuru sırasında istenen belgeler her üniversitenin internet sayfasında, başvuru dönemleri öncesinde açıklanmakta. Ancak, banka hesap dökümü, biyometrik fotoğraf, İngilizce yazılmış bir özgeçmiş, lisans başvurusu için lise diploması, yüksek lisans başvurusu için lisans diploması ve transcript, adayın kendi kaleminden yazılmış bir motivasyon mektubu ve pasaport hemen hemen her üniversitenin istediği belli başlı evraklar.

Yabancı Dil Gerekli mi?

Yabancı bir üniversitede, yabancı dil ile eğitim alınacağı için adayın yabancı dilinin bu eğitimi almak için yeterli seviyede olması gerekiyor. Bu bakımdan kayıt yaptırabilmek için bir dil sertifikası almak gerekmekte. Dil sertifikası alamayan adayların üniversitelere kaydolmaları neredeyse imkansız. TOEFL sınavından 7 ve üzeri not almak yeterli olacaktır. Ancak burada da adayın alacağı puan, girmek istediği üniversite tarafından değerlendirilecektir. Eğer iyi bir üniversite hedefleniyorsa maksimuma yakın derecede başarı sağlamak gerekmekte. Amerika’da burslu okuma yolunda girilecek tek sınav dil sınavı olmayacak. SAT (Scholastic Assessment Test) adı verilen ve üniversite eğitimi almak isteyen her Amerikan vatandaşının girdiği bir sınav mevcut. Son yıllarda SAT sınavına Amerika’da okumak isteyen başka ülke vatandaşları da giriyorlar. Bu sınav da yabancı dil ve matematikten oluşmakta. Şunu unutmamak gerekiyor ki, bu sınavlara Amerikan vatandaşları da girdiği için sorulan soruların zorluk dereceleri de hayli yüksek. Yani yabancı bir kişi olarak adaydan hemen hemen bir Amerikalının İngilizce bilgisi kadar İngilizce bilmesi isteniyor.

Referanslarınız

Adayın elinde önceki hocalarından, hatta mezun olduğu okulların müdürlerinden aldığı referanslar bulunmasında fayda var. Kendi el yazılarıyla ve kendi ıslak imzalarının bulunduğu referanslar son derece önem taşıyor. Bu belgeleri, noter kanalıyla tercüme ettirmek mümkün. Bunların dışında istenen belgelere mutlaka adayın mevcut sertifikalarını da eklemesi faydalı olacaktır.