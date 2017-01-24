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Ameliyatlı ve Ameliyatsız Burun Estetiği Teknikleri

Burun ameliyatı oldukça kişiselleştirilmiştir ve bir ameliyat sırasında estetik cerrahın kullanacağı teknikler, hastanın anatomisine ve istenen değişikliklere bağlı olarak her seferinde biraz farklı görünecektir.

Ameliyatlı ve Ameliyatsız Burun Estetiği Teknikleri

Burun ameliyatı oldukça kişiselleştirilmiştir ve bir ameliyat sırasında estetik cerrahın kullanacağı teknikler, hastanın anatomisine ve istenen değişikliklere bağlı olarak her seferinde biraz farklı görünecektir.

24 Ocak 2017 Salı 11:00
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Ameliyatlı ve Ameliyatsız Burun Estetiği Teknikleri

Bununla birlikte, genel olarak, estetik cerrahın teknikleri aşağıdaki usul yaklaşımlarından birine dahildir.

Açık Rinoplasti Tekniği

"Açık" bir burun estetiği için burun deliğinin altına burun delikleri arasında küçük bir kesi yapılır. Bu yaklaşım estetik cerrahın burun yapılarına daha kolay erişmesini sağlar ve burnu istenilen şekle sokar. Sağladığı yüksek erişim nedeniyle, estetik cerrahlar genellikle daha geniş yeniden biçimlendirme gerektiren hastalar için açık rinoplasti yaklaşımını kullanırlar. Ortaya çıkan yaralar burnun doğal çizgilerine gizlenir, böylece mümkün olduğunca göze çarpmayan ve zamanla belli belirsiz bir hal alan izler görülür.

Kapalı Rinoplasti Tekniği

"Kapalı" rinoplasti için, burun deliklerinin içine kesiler yapılır. Bu yaklaşım, nazal yapılarda arzu edilen iyileştirmeleri elde etmek için daha küçük ayarlamalara ihtiyaç duyan hastalar için çok daha yaygın şekilde kullanılır. Kapalı rinoplastinin avantajı cerrahiden sonra görünür bir iz oluşumunun bulunmamasıdır. Bununla birlikte, bu yaklaşım özellikle revizyon rinoplasti gibi daha kapsamlı rinoplasti prosedürleri için uygun olmayabilir.

Tiplasti (Burun Ucu Estetiği) Tekniği

Bir "tiplasti", insizyon tekniklerinden ziyade yeniden şekillendirme alanı anlamına gelir. Tahmin edebileceğiniz gibi, tiplasti, diğer burun yapılarını etkilemeden yalnızca burun ucunu yeniden şekillendirmeyi içerir. Estetik cerrah, tiplastide açık veya kapalı yaklaşımı kullanabilir.

"Cerrahi dışı bir burun estetiği" yaptırmak mümkün müdür?

Bazı durumlarda burun, cerrahi olmayan tekniklerle dermal dolgu maddeleri ile yeniden şekillendirilebilmekte ve bir yıla kadar iyileştirme sağlanmaktadır. Alanında uzman bir estetik cerrah, burun içindeki belirli noktalara bir dolgu maddesi stratejik olarak enjekte ederek eğrilikleri, tümsekleri, burun ucunu yeniden şekillendirmeye ve burun simetrisini geliştirmeye yardımcı olabilir. Sonuçlar geçicidir, ancak bu cerrahi olmayan yaklaşım, hastalar için cerrahi rinoplasti ile mümkün olan kalıcı değişiklikleri yapmadan önce burnu yeniden şekillendirme prosedürüne "deneme" yapmanın etkili bir yoludur. Özellikle ameliyat korkusu olan ve iyileşme süreci yeterli vakti olmayan hastalar için de uygun bir yöntemdir.

Yukarıda saydığımız burun estetiği tekniklerinden hangisinin sizin için çok daha uygun olduğunu öğrenmek için Op. Dr. Güncel Öztürk’ten randevu alabilirsiniz. Muayene sırasında burnunuzdaki şekil bozukluğunun türünden, kullanılacak olan teknikten, sizin için en uygun burun şekline kadar her türlü size özel bilgiyi edinebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Burun EstetiğiOp. Dr. Güncel Öztürk
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