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Alpemix Nedir ve Nereden İndirilir

Alpemix; TeamViewer, Ammyy ya da AnyDesk programlarına benzer şekilde çalışan bir uzaktan yönetim programıdır.

Alpemix Nedir ve Nereden İndirilir

Alpemix; TeamViewer, Ammyy ya da AnyDesk programlarına benzer şekilde çalışan bir uzaktan yönetim programıdır.

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:37
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Alpemix Nedir ve Nereden İndirilir

Hızlı ve stabil bir şekilde çalışan uzaktan yönetim programı Alpemix tamamen ücretsiz bir programdır. Bilgisayarlara uzaktan yönetim veya uzaktan bağlanabilme gibi ihtiyaçlarınız var ise Alpemix programını kullanmaya başlayabilirsiniz.

Alpemix ile Nasıl Bağlantı Kurulur?

Windows, Android ve iOS desteği bulunan Alpemix’in kullanımı son derece kolaydır. Alpemix programını bilgisayarınıza kurduktan sonra size verilecek Alpemix ID ve parolası üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Karşıdaki kişinin ID ve parolasını yazdıktan sonra bilgisayara uzaktan bağlanma işlemini başarılı şekilde tamamlayabilirsiniz.

Alpemix bütün gelişmiş özelliklerini tamamen ücretsiz olarak sunmaktadır. Düşük sistem kaynağı tüketimi olan Alpemix, günümüzde en fazla kullanılan uzaktan yönetim programları arasında yer almaktadır.

Alpemix ile Sesli İletişim Kurulur mu?

Sesli iletişim kurabilmenizi de sağlayabilen Alpemix, aynı zamanda dosya transferi yapabilmenizi de sağlar. Güvenlik ağınızı tehdit edebilecek herhangi bir yanı olmayan bu program ile bütün bağlantılarınızı tamamen güvenilir bir ortam içerisinde yapabilirsiniz.

İki bilgisayar arasında tüm ekranı paylaşabileceğiniz Alpemix programında alan kısıtlaması yapmak isterseniz paylaştığınız ekranın belirli bölümlerini paylaşmaya başlayabilirsiniz. Basit, sade ve son derece modern bir arayüzü olan Alpemix’in en güncel sürümünü kullanarak programın bütün özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Alpemix ile bağlantı kurabilmeniz için bağlantı kurmayı istediğiniz kişinin bilgisayarında da programın kurulu olması gerekmektedir. Aksi takdirde bağlantı gerçekleşmez.

Alpemix, TeamViewer, Ammyy ya da AnyDesk gibi uzaktan masaüstü yönetimi programlarını indirmek için https://www.sonsurum.net/internet/uzaktan-yonetim/ adresinden devam edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Uzaktan YönetimAlpemixTeamViewerAnyDeskAmmyy
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